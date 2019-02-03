東港河堤公園有人任意便溺　台灣燈會登場在即全力掃汙

▲屏東縣東港警方會同東港鎮公所清除河堤公園內障礙物。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2109台灣燈會主燈區即將在屏東縣大鵬灣登場，東港溪河堤公園持續傳出有民眾任意放置椅、便溺行為，有礙環境衛生及觀瞻，屏東縣東港警方配合鎮公所清潔隊人員執行清道專案，還給民眾舒適休憩環境，並籲請民眾發揮公德心，避免被遊客留下不良觀感。

台灣燈會主燈區將於春節過在東港大鵬灣及東港鎮光復路段登場，預計將吸引全國各地民眾前往旅遊觀賞燈會。

▲警方會同鎮公所清除河堤公園內障礙物。

為維護轄內公共休閒場所共同衛生品質及善良風氣，東港警分局東濱所出所前些日子才在東港河堤公園內查獲老人涉嫌以象棋賭博行為，讓民眾不敢再從事賭博等不法行為。

惟事後警方仍持續接獲民眾陳情，指在公園內休閒的少數長輩，雖已沒有賭博情事，但仍出現隨地便溺行為，造成公園尿臭四溢，令人汗顏，加上公園內有許多不知道是屬於何人的桌椅，隨意放置，阻礙運動路線，造成諸多不便，警方經討論後，協調鎮公所清潔隊，在這兩天全面清除障礙物品，讓公園煥然一新，恢復民眾舒適的休閒運動環境。

東港警分局長劉清俊表示，公園綠地本規劃給民眾運動休閒去處，呼籲民眾切勿有隨地便溺或是公然聚賭行為，以營造友善空間，如有民眾發現類似情事，或可疑人、事、物，可撥打110電話，警方會立即派員即時協助處理。