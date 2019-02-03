大里3犯酒駕奪2命　盧秀燕：中市春節酒駕稽查為全國強度最大

▲針對酒駕造成2死事件，台中市長盧秀燕表示，中市春節酒駕稽查是全國強度最大。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）



記者陳玉／台中報導

大里2日發生酒駕造成2人無辜慘死，肇事陳男更為3度酒駕，引起大眾撻伐。台中市長盧秀燕3日受訪表示，「對酒駕零容忍！」台中市警察局2日起已針對酒駕加強稽檢，另針對酒後鬧事也加強執行，並強調「台中市酒駕臨檢會是全國當中強度最大的」，讓大眾春節都能安心過好年。

盧秀燕表示，陳姓民眾酒駕導致2死事件，台中市政府對於酒駕「零容忍」，2日起台中市政府與台中市警察局已經採取措施，第一、春節期間民眾可能會喝酒放鬆，喝了酒後沒有責任感就會開車，會造成他人危險性，因此警察局已針對酒駕加強稽檢，春節期間可以喝酒，但絕對不能酒駕，請大家配合。

盧秀燕說，第二、因有些人喝酒後就會鬧事「亂小小」，造成社區鄰居、親朋好友困擾，警察同仁獲報後也會協助處理；盧秀燕也說，此項為中市特別加強業務，一般大家都加強酒駕，但中市對於社會秩序安寧也很重視，今年春節期間特別拜託警察同仁辛苦一點，這也有依照社會秩序維護法來執行，強調「台中市酒駕臨檢會是全國當中強度最大的」。

另對加強酒駕刑責，盧秀燕回應，我不反對，以2日3度酒駕造成2死事件來說，當然要重罰且絕對不能寬待，能夠提高法律強度，個人是非常贊成的。但其他的行政措施也要做，包括加強酒駕臨檢、動用社維法對喝酒鬧事的人加以處理，及加強宣導工作等。

盧秀燕最後再次呼籲社會大眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，珍惜自己生命、珍惜別人生命都是非常重要的。

【更多新聞】

►奪命畫面曝光！酒駕3犯逆飆1公里連撞8汽機車 2騎士無辜慘死

►21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶