機師工會傳送「演練行動說明」轟華航蠻橫　為春節罷工做準備

▲機師工會傳送「罷工演練行動」說明給機師會員。（圖／機師工會華航分會提供）

記者許展溢／台北報導

華航機師日前重啟罷工，甚至不排除在春節假期行動，機師工會華航分會表示，已傳送「罷工演練行動」說明給機師會員，要為罷工做準備，但華航用卻用種種方式打壓，機師工會理事長李信燕痛批資方蠻橫，竟為此擅自修改請假規則，難不成哪天說要減薪就減薪？

工會指出，為了確實掌握會員的行動力與參與度，必須要先做一次或數次演練動作，因此要請會員務必配合收到簡訊時，在24小時內，要利用line生活圈或是email 方式，回傳您已經存在手機裡的「檢定證」或「護照」照片給秘書處，並指「各位的回應，將決定罷工的成敗」！

另外，工會指出，資方已開始動作不斷，但不是要找工會談，而是施壓會員試圖干擾罷工行動，如由各機隊主管一一電話詢問「是否為會員？」、「支持罷工還是支持公司？」，要求會員表態，要求在1月31日至2月11日春節期間，請病假的組員（包括請1天病假）需提供醫師診斷證明，交與機隊辦公室銷假等。

李信燕表示，通常請1天病假，依原本規定是不用提供醫師診斷證明，但現在華航卻在春節期間改了規則。李信燕強調，會員都確定有合法的罷工權，假都可以不用請，若資方因此害怕，就從如此不合理的角度行事，只是顯現出蠻橫，難道哪一天說要減薪就減薪？春節期間不排除罷工，目前已先告知會員將有這件事，至於詳細的狀況會再通知。