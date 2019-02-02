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酒駕逆撞奪2命「駕駛座還掉出高梁瓶」　死者父痛罵：社會敗類！

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記者陳玉／台中報導

可惡酒駕！2日凌晨4點多，曾因酒駕遭吊銷駕照的陳姓男子又酒後開車，行經國光路二段時，逆向1公里後連撞5汽車3汽車，造成2騎士傷重不治。陳男酒測值達0.81毫克，駕駛座上更掉出一瓶600ml的高粱酒瓶；死者家屬今早受訪痛心大罵「社會的敗類！」直批酒駕真的是害死人，這種不定時炸彈一定要嚴加懲處。讓人相當鼻酸。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲陳男酒駕逆向衝撞5汽車3機車，造成2名機車騎士傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

警方表示，48歲肇事陳男107年3月就曾因酒駕拒測遭吊銷駕照、同年11月間又於台中市南區因酒駕遭判刑3個月；2日凌晨與友人飲酒後又自行開車，先是逆向1公里後，連續衝撞彭姓男、鄭女2名機車騎士，後又波及1輛計程車、2輛路邊車輛及1機車。

據警調查，陳男撞車後是被前來幫忙民眾拉下車，駕駛座更掉出一瓶600ml的高粱酒瓶；陳男家屬向警稱，陳男因口腔癌治療疼痛所苦，才會喝酒解緩疼痛，家屬已相勸多次都沒用，對於2騎士家屬也相當抱歉。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲陳男酒駕逆撞5汽車3機車，造成2名機車騎士傷重不治。

鄭姓男騎士父親稍早受訪時，情緒忍不住崩潰，悲痛大罵：「酒駕真的是害死人、社會的敗類！」要政府針對酒駕肇事，這種不定時炸彈要嚴加懲處，自己的寶貝兒子人生才要開始，就慘遭酒駕撞死，真的是太可惡了。

另外鄭女家屬表示，鄭女為餐飲服務人員，2日凌晨下班途中遭撞，已有論及婚嫁的對象，春節連假更與家人計畫要外出露營，雖陳男家屬有先道歉，但無法接受。目前鄭女遺體已移往東海火葬場。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：台中,酒駕,大里

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