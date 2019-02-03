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朝嚴懲方向修法！蘇嘉全：立院新會期「優先審議酒駕法案」

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▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

政治中心／綜合報導

春節連假第一天，台中就發生陳姓男子第3度酒駕，撞死2名無辜騎士的慘案，再度掀起輿論對現行酒駕罰則過輕的討論，立法院長蘇嘉全3日在臉書表示，立法院新會期開始後將優先審議酒駕相關法案，朝嚴懲等方向修法。

蘇嘉全表示，近日又發生酒駕造成無辜民眾傷亡的事件，特別在年節前夕聽聞這樣不幸的消息，讓人感到加倍痛心與不捨，「同時我們也要對不負責任的酒駕行為，表達最嚴厲的譴責。」

▲▼立法院長蘇嘉全受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）

蘇嘉全表示，「新會期開始後，立法院將優先針對酒駕相關法案進行審議，朝嚴懲及有效嚇阻等方向修法。」

蘇嘉全強調，年節是全家團聚、享受天倫的溫暖時刻，但因為不法的酒駕人士貪圖一時方便目無法紀，導致好幾個家庭破碎，天人永隔，讓人更加痛恨並難以容忍這樣的行為，呼籲國人「酒後不開車」，哪怕只是一點酒精，都可能成為大規模傷亡的致命生化毒藥，盼大家慎之又慎。

此外，法務部3日凌晨發佈新聞稿表示，針對近日連續發生的酒駕致人於死案件，「本部對於不幸死亡民眾深表哀悼，對於酒駕者知法犯法更是深惡痛絕！」、「本部基於行政監督，將會請承辦地檢署速查嚴辦！」同時也會請犯罪被害人保護協會，派員提供受難家屬相關的協助及關懷，共同度過失去親人的痛苦難關。

至於在法制方面，「對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法！」未來將會邀集交通部及內政部，討論是否針對「屢次酒駕者」一律入監矯正或提高行政罰並持續加強取締等。法務部最後也呼籲說，「喝酒絕對不要開車，也請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。」

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關鍵字：蘇嘉全,酒駕

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