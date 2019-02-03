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台中大里再2人慘死！立委江啟臣火大修法「酒駕→死刑」　韓國瑜早盼：亂世用重典

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政治中心／綜合報導

酒駕可以預防！台中市大里區2日發生酒駕害無辜騎士2死案，加上10天前同在大里區，也有一名洗腎的劉姓運將為了生計跑車，遭喝醉賴姓男子攔腰撞上，計程車上3人慘死。法務部罕見在小年夜凌晨（3日）發重大聲明，表示未來對酒駕致死研擬朝故意殺人的可行性修法。對於酒駕害人，台中市立委江啟臣重砲po文，「決定提案修法，將酒駕肇事致死者，增列死刑！」

男子陳瑞盈2日凌晨4時許酒駕行經台中市大里區國光路二段，先後逆向連撞5汽車3機車，現場一片狼藉，也當場造成2名騎士慘死，事後查出陳男不但是酒駕累犯，且駕照早在2018年3月被吊銷。

彭姓死者的父親2日在派出所崩潰痛斥陳男，「敗類、害人精！」影片在網路上轉傳，影片讓網友也忍不住跟著掉淚、心碎。

▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

▲陳男酒駕高速逆向撞死2人，現場一片凌亂。（圖／記者陳玉翻攝）

酒駕到底還要害多少家庭毀滅，民眾的怒吼，法務部似乎聽到了，罕見在3日（小年夜）凌晨緊急發聲明稿，寫道，「『對於酒駕致人死亡案件，將依法速查嚴辦並研議修法可行性，絕不寬貸』有關最近接連發生酒駕肇事致人於死的案件，本部對於不幸死亡民眾深表哀悼，對於酒駕者知法犯法更是深惡痛絕，本部基於行政監督，將轉請承辦地檢署速查嚴辦。」

法務部表示，「另在法制面，對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法，並將邀集交通部及內政部，共商屢次酒駕者是否一律入監矯治及提高行政罰並持續加強取締等一連串綿密防制作為，此外，對於不幸死傷的民眾，也會請犯罪被害人保護協會各分會派員提供家屬相關的協助及關懷，共同度過難關。」

法務部再一次呼籲社會大眾，「喝酒絕對不要開車，也請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。」

▲酒駕肇事陳男。（圖／記者陳玉翻攝）

▲酒駕肇事陳男。（圖／記者陳玉翻攝）

台中市立委江啟臣看到1月24日才有洗腎運抱病扛家計跑車，結果遭酒駕撞死（3人慘死），再看到大里區2日發生酒駕害無辜騎士2死，怒在臉書po文氣罵，「酒駕不比飆車嚴重嗎？飆車行為致人於死可以處無期徒刑，酒駕肇事致人於死，最高卻只能處10年徒刑，合理嗎？」

江啟臣表示，「決定提案修法，將酒駕肇事致死者，增列死刑！」對於這種惡性重大的酒駕肇事並因而造成死傷的行為，社會已不能再容忍。

依據目前刑法第185條《妨害公眾往來安全罪》之規定：「因損壞或壅塞路路、水路、橋樑、或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑，因而致死者可處無期徒刑。」飆車、超速等危險駕駛行為，在實務上已有法官認定為妨害公眾往來安全，若因而致死最高可處無期徒刑。

江啟臣指出，反觀酒駕肇事致死，最高僅10年以下有期徒刑，難道酒駕不會影響公眾安全？行為不比飆車嚴重？能突顯社會對酒駕殺人的重視嗎？

▲▼江啟臣。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣。（圖／翻攝江啟臣臉書）

「讓肇事者不再有上路的任何機會。」江啟臣表示，自己已經草擬刑法第185條之3條文修正草案，對於酒駕肇事造成死傷者，增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓法官對於惡性重大者有更大的裁判空間。

另外，也有人想到，當年曾參選立委的韓國瑜，1998年在選舉公報上，也主張亂世用重典等嚴刑，「強化治安：主張亂世用重典，對壞人要更壞，推動鞭刑、強暴累犯去勢等法令；將屢次犯罪的重刑犯永久監禁，與社會隔離，不能再犯罪。」民眾認為各位政治高官這次一定要硬起來，不要再有酒駕害人了，不然只是「今天幫悲泣，明天（過完年）就忘記」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台中大里酒駕奪2命。（圖／東森新聞）

▲▼台中大里酒駕奪2命。（圖／東森新聞）

▲▼台中大里酒駕奪2命。（圖／東森新聞）

ET快訊
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關鍵字：酒駕,江啟臣,死刑

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