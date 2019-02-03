阿嬤超商繳費！帳單秀「2貼心小舉動」　慈祥笑一秒暖翻店員：互相啦～

▲超商店員平時的工作也包括刷繳費單。（示意圖／資料照，與新聞當事人無關）

網搜小組／綜合報導

超商員工要學會的技能有很多，平時要做的事情也不少，若每個人都能多多體諒，員工也會很開心地為客人服務。一名超商店員就遇到一位來繳費的貼心阿嬤，對方早就在家裡將繳費單該撕的先撕好，讓她直讚「這種舉動真的是會讓一個小小店員感動死」。故事讓許多店員們很有感，紛紛留言討論自己遇到的客人們。

一名女網友在《Dcard》貼文「超商繳費的阿嬤的小小貼心」，文中表示她在超商打工，很多客人都會拿各種不同的繳費單來繳費，做過超商的應該都知道「嗶完收錢後，要撕掉有條碼那一張，而銀行的帳單條碼那張，旁邊還有一張小小的客戶收執聯，每次客人拿銀行帳單來繳我都要撕很久，因為虛線不明顯不好撕」。

有天她遇到一位阿嬤來繳費，「她拿出的不是一整張銀行帳單，而是撕好單純只有條碼的那張，這樣對我來說就感到很貼心」，沒想到更貼心的是，阿嬤連旁邊小張的收執聯都先摺好，還在上面撕了一小角，讓店員能輕易地完整撕開紙。

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▲原PO遇到超暖阿嬤來繳費，忍不住直呼感動。（示意圖／記者曾婉婷攝，與新聞當事人無關）

她忍不住和阿嬤說「妳好貼心哦！都幫我們摺好用好、很好撕」，阿嬤笑回「沒啦沒啦～互相的而已啦！」她則再次讚嘆「可是真的超貼心，心好暖」，阿嬤著露出超暖的慈祥笑容說謝謝。原PO最後直呼，「這種舉動真的是會讓一個小小店員感動死上班有動力暖一整天」。

看到貼文後，其他人紛紛留言「嗚嗚！遇到好客人帶你上天堂，遇到奧客帶你去地獄爆發邊緣走一遭」、「再怎麼累再怎麼煩，聽到客人說謝謝辛苦了，都不覺得累」、「之前在超商工作也有遇過撕好條碼的客人，有些客人是不會撕，但是虛線會幫你摺好，撕的時候可以更迅速，我也覺得這樣很貼心」、「」、「我覺得我遇到最機車的，應該是拿了兩籃籃子裡面放滿滿的飲料，那些他自認為有特價再做優惠的商品，結果他發現原來不是後，就只拿一兩瓶飲料就結帳，後面那些扔給我自己處理」、「最討厭客人拿一疊帳單出來，叫我們找當月帳單，然後說只要繳這個月的」。

也有人提醒原PO，還是要注意旁邊的收執聯上面的金額跟帳單金額是否一樣，「照理說應該是不能只拿條碼那張給店員刷啦，因為如果有心人士拿著偽造金額的收執聯去找你們麻煩說店員多收要求退錢那我們也無從狡辯」。

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