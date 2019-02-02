「阿嬤～臘肉好好吃！」阿嬤今年直接煮爆　孫女回家驚呆了

▲「阿嬤～臘肉好好吃！」今年阿嬤直接煮爆量，孫女回家驚呆了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

阿嬤阿公總是擔心自己的寶貝孫子、孫女吃不飽，臉書社團「爆廢公社」就有一名女網友笑說，自己2018年過年時回家吃團圓飯，告訴阿嬤說「阿嬤做的臘肉好好吃」，但是她覺得只有5條，量太少吃的不夠過癮，結果阿嬤今年就直接做到爆量，臘肉排排掛著的畫面讓她瞬間都驚呆了。

女網友在爆廢公社分享阿嬤做的臘肉照片，可以看見一條條鮮艷有光澤的臘肉掛在鉤子上，光是用看的就讓人食指大動。原PO表示，自己2018年過年時跟阿嬤說，「阿嬤！那個臘肉好好吃，你做的不夠啦，我今年還要吃很多很多很多哦！」、「結果（今年）剛回家嚇傻。」

▲原PO今年回家吃團圓飯，沒想到阿嬤給她準備了臘肉吃到飽。（圖／資料照）

原PO笑說：「去年明明只做5條啊！」、「我阿嬤買了一頭豬回來嗎？」、「阿嬤對不起，我在都市上班學的太浮誇了，我會改。」照片分享後立刻引發網友熱議，紛紛笑說「真的不能跟阿嬤說吃不飽」，「不要不相信阿嬤的餵食傳說」、「餵孫吃到飽概念。」

還有人說：「阿嬤這是做一年份給你吧！」、「有種阿嬤怕孫女永遠吃不夠的概念」、「臘肉可以放應該沒關係，妳可以照三餐吃了」、「妳要知道，有隻豬因為妳的一句話，現在吊在那兒」、「這個很好吃，但很費工，真好。」、「你家是工廠或店家嗎？不然怎麼後面會有桌機啊。」