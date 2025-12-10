川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

▲川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統當選人川普近日鬆口，允許輝達（NVIDIA）向中國出售 H200 晶片，但外傳「台灣供應鏈需負擔 25% 進口稅」的說法立刻引發嘩然。財經網美胡采蘋忍不住笑出來直問，「怎麼可能台灣吐給你？這人根本沒報過關稅吧！」並質疑這項政策是否真的能持續三個月，甚至吐槽整件事根本有「官員講錯話」的味道。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」指出，外媒描述，晶片必須「由台灣出口到美國，美國檢查後再轉出口中國」，且「台灣供應鏈還要支付 25% 進口稅」。她直接傻眼表示，「我真的笑死，所以美國人也知道台灣有一堆不肖廠商會偷幫中國搞鬼嗎？還要先送去美國檢查？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但最讓她無法接受的是關於稅金的說法，「台灣供應鏈支付進口稅？這到底誰跟路透社講的消息？這人根本沒報過關稅吧！這當然是進口商付款啊，怎麼可能台灣吐給你？」還反問，「台灣吐給你，那我們不還是叫 NVIDIA 結帳嗎？不然全台灣夜市也可以拒賣黃仁勳啊！」

她也懷疑，美中科技政策變動頻繁，這批 H200 到底能賣多久仍是問號：「這能賣幾個月還真不知道，到時候哪家 AI 巨頭再跟川普講一講又禁售了。」甚至開玩笑說，不如把亞馬遜折舊加速後拿去推理的 H 系列舊晶片賣給中國，「也讓 Michael Burry 死得瞑目。」

貼文引來不少懂行網友一起吐槽，「H200 在台灣組裝好本來就是直運中國，美國根本抽不到什麼進口稅吧？」「川普說的25%根本不是進口稅，是『銷售回饋金』。」「NVIDIA 聽到後股價只漲不到 2%，大家都知道沒多大影響。」「這消息主要目的可能只是影響股價」、「美國根本在釣魚，看誰敢真的出口」、「中國政府一個月前不是才封殺 NVIDIA？」