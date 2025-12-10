　
川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

▲▼11月27日感恩節，川普在佛羅裡達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體成員交談。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統當選人川普近日鬆口，允許輝達（NVIDIA）向中國出售 H200 晶片，但外傳「台灣供應鏈需負擔 25% 進口稅」的說法立刻引發嘩然。財經網美胡采蘋忍不住笑出來直問，「怎麼可能台灣吐給你？這人根本沒報過關稅吧！」並質疑這項政策是否真的能持續三個月，甚至吐槽整件事根本有「官員講錯話」的味道。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」指出，外媒描述，晶片必須「由台灣出口到美國，美國檢查後再轉出口中國」，且「台灣供應鏈還要支付 25% 進口稅」。她直接傻眼表示，「我真的笑死，所以美國人也知道台灣有一堆不肖廠商會偷幫中國搞鬼嗎？還要先送去美國檢查？」

但最讓她無法接受的是關於稅金的說法，「台灣供應鏈支付進口稅？這到底誰跟路透社講的消息？這人根本沒報過關稅吧！這當然是進口商付款啊，怎麼可能台灣吐給你？」還反問，「台灣吐給你，那我們不還是叫 NVIDIA 結帳嗎？不然全台灣夜市也可以拒賣黃仁勳啊！」

她也懷疑，美中科技政策變動頻繁，這批 H200 到底能賣多久仍是問號：「這能賣幾個月還真不知道，到時候哪家 AI 巨頭再跟川普講一講又禁售了。」甚至開玩笑說，不如把亞馬遜折舊加速後拿去推理的 H 系列舊晶片賣給中國，「也讓 Michael Burry 死得瞑目。」

貼文引來不少懂行網友一起吐槽，「H200 在台灣組裝好本來就是直運中國，美國根本抽不到什麼進口稅吧？」「川普說的25%根本不是進口稅，是『銷售回饋金』。」「NVIDIA 聽到後股價只漲不到 2%，大家都知道沒多大影響。」「這消息主要目的可能只是影響股價」、「美國根本在釣魚，看誰敢真的出口」、「中國政府一個月前不是才封殺 NVIDIA？」

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告
快訊／柯文哲抗告！　爭取「法庭全程Live直播」

川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

川普放行輝達晶片　中美AI實力差距縮至5倍

川普放行輝達晶片　中美AI實力差距縮至5倍

美國總統川普（Donald Trump）宣布，允許輝達（Nvidia）向中國出口更高階的H200人工智慧晶片，引發學界與業界震撼。分析人士警告，這項決策不僅代表華府對中科技政策的重大轉向，也可能讓中國在全球AI競賽中取得領先地位。

認定華為技術逼近　川普准輝達H200出口中國

認定華為技術逼近　川普准輝達H200出口中國

10分鐘賺400億　川普揭英特爾股權交易內幕

10分鐘賺400億　川普揭英特爾股權交易內幕

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

NVIDIA川普台灣供應鏈進口稅H200晶片

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

