1天鋪20張床！房務一開門「彈簧床罰站」爆冷汗　哀嚎：連假第一天就整人

▲如果怕小孩摔下床，其實有兒童護欄。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

今天是春節9天連假第一天，在許多民眾開心出遊的同時，也有各行各業的人要上班。一名飯店房務今早上工時，發現某房間客人直接將彈簧床搬到旁邊，加上年節工作量大、時間又趕，不禁無奈，「真的請各位客官多一份體諒阿！」

女網友在「爆怨公社」哀怨地問，「這位客人，你一定要在大過年，連假的第一天整死飯店房務嗎？」只見彈簧床被整個搬起、斜靠著牆壁，而床罩則鋪在下方床板上，「房務一天可能要舖20張床，又要應付各種移傢俱的，我覺得很狂也很累......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她表示，如果是怕孩童掉下床鋪，其實飯店有免費提供兒童護欄，只要打一通電話到櫃檯，就會有人員幫忙裝上，「過年房間難做，退房慢又進房早，有時候不是不賣你們房，是真的趕不出來，加上隨著房價抬高，客人要求會更多、標準也更高了。」

po文一出，許多同業人員心有戚戚焉，紛紛回應「我也經歷過」、「我自己也做房務，真的很怕遇到這類的客人」、「我們的客人還會把床移靠邊，再把另一張床移過去合在一起」、「打開房門看到這種真的會很火大」。

其他網友則表示，「如果是我...離開前會先恢復原狀」、「我很常旅遊，自己帶兩個幼兒，我都睡橫的，年紀小的靠牆，老大睡中間， 我睡最旁邊」、「向偉大的房務人員致敬」。