古代高官也有年終獎金！　「包青天」靠津貼年收6000萬

▲東漢皇帝所發的年終獎勵稱為「臘賜」。（圖／翻攝自Youtube／動歷史）

大陸中心／綜合報導

春節即將到來，過年期間親戚朋友茶餘飯後通常不會漏掉「年終獎金」這話題。有趣的是，年終獎金不是現代人才有的，在兩千年前的「東漢時代」就已出現，當時的高官可以領到價值新台幣45萬元的年終獎金！

大陸網路節目《動歷史》介紹，古代最早的年終獎勵在東漢出現，被稱為「臘賜」，皇帝在臘月發給大將軍、三公各錢20萬、牛肉200斤、梗米200斛；特進、侯各15萬、卿10萬、校尉5萬、尚書3萬，當時的20萬銅錢如果換算成現值，足足有新台幣45萬元。地方小官雖然沒有年終，但平常裝公文的袋子，無論絲製、皮製、麻製的都很值錢，賣到當鋪去也能在過年前小賺一筆。

▲地方小官沒有年終獎金，但靠出售舊品能小賺一筆。（圖／翻攝自Youtube／動歷史）

《動歷史》也介紹到富裕的宋朝，「宰相們的年終獎有5隻羊、5石麵、2石米和2罈子黃酒，相比東漢看起來似乎略顯寒酸」，但公務員在本薪外有七種津貼，福利好得令人妄想「穿越到古代」，其中最知名的代表人物，是以清廉公正、鐵面無私的作為，而被後世稱譽為「包青天」的包拯。

包大人一年的收入超過2萬貫錢、2180石大米、180石小麥、10匹綾、34匹絹、2匹羅、100兩綿、15秤木炭、240捆柴禾、480綑乾草，如果全部折算為人民幣，大約是1367萬元（約新台幣6235萬元）。

▲宋代的年終獎金雖不多，但平時的薪俸非常豐厚。（圖／翻攝自Youtube／動歷史）

到了明清兩代，年終獎金不如前朝受到重視，有時領得甚至不是金銀，節目提到，乾隆、嘉慶時期，每到歲暮王公大臣都有年終獎勵可領，「賜『歲歲平安』荷包一個，如果是賜給親王的，有一對大荷包裡裝著各色玉石八寶一份、四對小荷包裝有金銀八寶各一份、金銀錁四枚。」

是不是超級令人羨慕呢？然而，現實卻沒那麼美好，這些福利僅限高官享受，平民百姓、基層公務員都不必肖想。

據了解，有人靠販賣用過被當成「廢品」的二手絲綢，有得靠放高利貸，也有地方官員直接搜刮民脂民膏，再向高官上繳保護費，每到年終歲暮，「地方官就會送錢給京官，聲稱用在購買木炭取暖，美其名曰『炭敬』。」