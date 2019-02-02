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免排隊比VIP還快！　出國必用桃機3大「智慧化神器」快速通關

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▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲桃園機場出國人潮爆多，但只要善用3大智慧化神器，就能走得比VIP還快。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

近年來台灣出國旅客大幅成長，桃園機場人潮總是滿滿，不想排隊排到趕不上搭機，就必用桃機3大智慧化神器快速通關。自助報到、自動行李託運、自動通關等系統，讓你走得比VIP還快！

▲▼桃園國際機場,出境,自助報到櫃檯,出境手續,自助報到機Kiosk。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園機場自助報到櫃檯。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

1️.自助報到
有網路報到、手機報到、機場自助報到的航空公司全都在這，預先辦好報到最省時。https://bit.ly/2Njcq3p

▲▼桃園機場自助行李託運櫃台。（圖／桃機提供）

▲桃園機場自助行李託運，2分鐘就能搞定。（圖／桃機提供）

2️.自助行李託運
機捷A1站與桃機二航，搭長榮、華航都有提供29吋以下行李箱自助託運，2分鐘搞定！https://youtu.be/_gZPbsAeEoU

▲▼入出國自動查驗通關系統e-Gate,自動通關,出入境,出國,桃園機場。（圖／記者季相儒攝）

▲入出境自動查驗通關系統e-Gate，12秒就能完成。（圖／記者季相儒攝）

3.自動通關
桃機自動通關查驗系統（E-Gate），證照查驗作業可縮短約73%時間，由平均45秒縮短為12秒就可完成。

桃機提醒，為避免行程延後，除出國前要先與航空公司確認報到時間外，旅客也可多利用智慧化系統如自助報到、網路報到、航空公司app報到，及自助行李託運、自動通關等設施。

▲女生出國,單身出國,女生旅行,旅行,出國,搭機。（示意圖／記者陳涵茵攝）

▲出國前要先與航空公司確認報到時間。（示意圖／記者陳涵茵攝）

桃園機場第二航廈10、11、16、17號為自助報到及自助行李託運櫃檯，當日05時至23時指定航空公司航班皆可使用，可節省旅客報到作業時間。機場捷運A1站設置的市區預辦登機及自助行李託運服務也完全免費，讓捷運幫你載行李來機場，省力省時又方便。

另外提醒入境旅客，配合農委會動植物防疫檢疫局非洲豬瘟防疫作為，桃園國際機場將自2月2日上午10時起新增執行入境手提行李防疫檢查，內政部警政署航空警察局於第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置16台X光機，對來自中港澳航班旅客進行檢查。

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關鍵字：桃園機場,快速通關,自助報到,自助行李託運,自動通關

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