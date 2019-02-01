荒廢園區殺人！男騎機車撞護欄而死　逆轉獲國賠162萬

▲桃園男子騎機車撞荒廢園區護欄而死，高院逆轉改判准國賠162萬餘元。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

荒廢園區殺人！桃園機場航科路上有一處荒廢多年的「桃園客貨運園區」，民航局已於2009年移交當地大園區公所，但區公所認為工程有瑕疵，至今未點收。2014年4月間，楊姓男子騎機車經過此地，因園區疏於管理，結果撞上紐澤西護欄身亡。家屬起訴請求國賠，一審未判准，但高院二審逆轉改判國賠162萬餘元。可上訴。

這起車禍意外發生於2014年4月11日，晚間近7點時，桃園楊姓男子騎機車由桃園大園區航科路往機場方向前進，途經「桃園客貨運園區」內的商品展覽館工地前，因園區疏於管理，沒有路燈，再加上有多個未設反光、閃光標誌的紐澤西護欄，楊男一個不注意，就撞上其中一個護欄，頭臉多處骨折，送醫後3周死亡。家屬不滿，認為園區疏於管理，才會造成意外，因此提出國家賠償訴訟，請求設置園區的民航局，或管理園區的大園區公所，賠償397萬餘元。

法院審理時，民航局與大園區公所均拒絕賠償。民航局主張，園區完工後，在2006年決議交給大園區公所維護管理，並於2009年辦理會勘點交完畢，所以民航局不負管理責任。至於大園區公所則辯稱，因為工程有諸多瑕疵，雖然辦理點交，但點交程序還未完成，公所不負責管理。一審桃園地院採信民航局與大園區公所的說詞，沒有判准國賠。

案經上訴，二審高等法院審理後，卻做出逆轉判決。高院認為，園區的入出口處，均放置紐澤西護欄，但都留有缺口，供車輛出入，可見園區並未封閉，乃可通行之道路。至於到底由誰管理？高院認為，大園區公所在2013年會勘所轄村里內道路設備時，就簽准編列移除園區內護欄、並設置照明設備的經費，可見大園區公所是園區的實際管理人，必須負責。

但高院也認為，楊男當時為了避開一旁的大觀路車潮，轉而鑽小路進入荒廢園區，最後才會不慎撞上護欄，自己也要負擔一半的過失責任。經過計算後，高院最後改判准家屬可以獲得大園區公所國家賠償162萬餘元。可上訴。

