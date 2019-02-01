塞車時間是平常日的5倍！　春節初二南下、初四北上最塞

▲春節連假期間，初二南下、初四北上最塞。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

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春節9天連假即將到來，掌握交通要點才能開心過好年！高公局分析，除夕至初二均以南下車流為主，並以初二交通量最大，初三至初六則以北返為主，並以初四交通量最大。另外，桃園機場1日至2日，預估各增100多架次起降；台東往返蘭嶼的交通船從5日開始，每天至少一船班。

高公局預估，今（1）日下班時段會出現首波南下返鄉車潮，因為除夕前碰到六日，所以有3天可以分散車潮，比較不會出現集中南返的現象。

初一至初三重點雍塞路段，包含國道南下國一楊梅至新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國三三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰；國五南港系統至坪林，「行車時間最多是平常日的五倍」。其中，初二回娘家是春節期間南下最大量，是平日交通量的1.7倍。

▲民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（圖／記者季相儒攝）

高公局指出，7日至8日（初三、初四）為北返尖峰日並於中午過後將出現長時段壅塞，故本次高乘載管制調整為下午時段實施。若符合高乘載管制的車輛可利用下午1時至6時出發，乘載1至2人的車輛建議於上午時段出發，或延後至9日至10日（初五、初六）出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

依據往年經驗，民眾北上返工集中在初三初四。高公局表示，國道雙向最大交通量仍預計會出現在初三，預期達140百萬車公里，有望破105年初三的139百萬車公里，創下交通量歷史新高；北上最大量則預估出現在初四，北上達76百萬車公里。

為迎接春節，各大交通運輸都做好疏運準備。桃園機場今明兩天預計各增100多架次起降，旅客量估可達14.7萬人次；提供台東往返蘭嶼的交通需求，從5日起，每天至少有一船班，7至9日一天則有二班往返，冬季船班從今年元月開始，由每週二班增為三班。

避開國道塞車且較為好走的時段：

(1) 2日至6日「南下方向」儘量利用下午時段出發。

(2) 7日至10日「北上方向」儘量利用上午時段出發。

▲2019春節國道疏運。（圖／交通部提供）