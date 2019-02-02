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春節防非洲豬瘟！桃機實施全面「X光機查入境手提行李」

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▲▼農委會主委陳吉仲到桃園機場視察。（圖／農委會提供）

▲農委會主委陳吉仲到桃園機場視察。（圖／農委會提供）

生活中心／綜合報導

長達9天的春節連假開始，為了防堵非洲豬瘟，農委會主委陳吉仲到桃園機場視察今（2日）天開始運作的旅客手提行李X光機檢查作業，他表示，除了航警局警察投入256名弟兄之外，農委會防檢局總局及分局也加派256人次共同值勤，關務署則增加30名人力，以因應大量入境旅客人潮。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，因應今天開始長達9天的春節連續假期，預期將有大量的旅客出入桃園國際機場，為防止非洲豬瘟疫情入侵，各邊境管制機關已各依職責加派人力值勤。應變中心說，為落實行政院長蘇貞昌1月14日巡視桃園機場時，要求來自高風險地區旅客手提行李應百分百檢查的指示，1月16日起即先以人員手工檢查達到100%，從今天起則全面改以X光機來執行全面檢查任務 。

▲▼農委會主委陳吉仲到桃園機場視察。（圖／農委會提供）

▲農委會主委陳吉仲到桃園機場視察。（圖／農委會提供）

陳吉仲上午11時前往桃園機場第一航廈視察旅客手提行李X光機檢查作業，他感謝內政部警政署支援警力投入X光機檢查勤務，宣導旅客不可攜帶肉製品等動植物產品入境，並請旅客提前棄置以免遭受重罰，及阻止疫病入侵的風險。陳吉仲表示，除了航警局警察投入256名弟兄之外，農委會防檢局總局及分局也加派256人次共同值勤，關務署則增加30名人力 ，以因應大量入境旅客人潮。陳吉仲在視察過程一一慰勉在各崗位執行勤務的各機關伙伴，並祝大家新年快樂。

應變中心強調，春節將近，各相關部會已做好各項準備，可確保春節假期防疫不打烊。應變中心也呼籲國人轉告即將返台的親友，切勿攜帶肉類產品回國，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，保障國內畜禽生產安全。

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關鍵字：農委會,陳吉仲,X光機,非洲豬瘟,桃園機場

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