兩陸男入境非「政治庇護」　陸委會：來台短期「專業交流」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

兩名持中華人民共和國護照男子去年9月過境台灣，聲稱遭迫害申請政治庇護，滯留桃園機場管制區迄今已4個多月，創下移民署成立以來，外籍人士滯留時間最長紀錄。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，兩位大陸人士是以短期「專業交流」名義來台，不是「政治庇護」。

據了解，64歲的劉興聯與44歲的顏克芬，於去年9月27日持大陸護照從泰國過境台灣時，聲稱遭迫害申請政治庇護。

邱垂正表示，劉興聯、顏克芬兩人當初以跳機方式在機場管制區滯留；按法規，沒有一種合法交流是以這種方式進行，故依照合法程序，要求劉、顏兩人先出境，再透過民間團體，申請來台進行短期「專業交流」，不是「政治庇護」。

邱垂正說，目前「難民法」尚未完成立法，缺乏法源依據，政府無法編列相關預算，故無法提供政治庇護；劉興聯、顏克芬兩人案例，也不符合《大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》，無法長期居留。

▲滯留桃機4個月的2名大陸男子。（圖／東森新聞）

有關劉興聯、顏克芬來台短期「專業交流」所需費用，是否由政府支出？邱垂正表示，相關費用、照料問題，由邀請的民間團體負責。

被問及劉興聯、顏克芬來台短期「專業交流」時限？邱垂正指出，目前移民署核定就是一個月，申請轉送第三國，必要的話，劉、顏提出相關計畫，可再多延一個月時間。

倘若申請轉送第三國若不順利，是否可再延期？邱垂正未正面回應，僅表示，「現在就是核准一個月」。