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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

慧眼看天下／起訴華為孟晚舟、施壓委內瑞拉擬派兵　美國出手兩面施壓

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新聞節目中心／綜合報導

美國再度對華為出手! 美國司法部28號以電信詐欺、妨礙司法、商業竊密等23項罪名，起訴華為以及首席財務長孟晚舟，並正式向加拿大政府遞交引渡申請。然而美方發出引渡要求的時間點，剛好落在中美兩國高層針對貿易重啟協商前，這樣大動作的行為，也引發外界聯想。慧眼看天下第41集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度探討國際情勢。

▲▼孟晚舟身穿黑衣戴帽子現身法庭。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉總統鬧雙包 政治危機持續發酵
南美洲國家委內瑞拉政治危機加劇，現在總統鬧雙包，現任總統馬杜洛，和自行宣誓成為臨時總統的反對派領袖瓜伊多，展開了權力鬥爭；臨時總統不僅受到白宮支持，也受到英國、加拿大共12個國家支持，但像是俄羅斯、大陸等國，都力挺馬杜洛，也讓委內瑞拉成為大國的角力戰場。

▼委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

全球近30年來最慘! 巴西礦場水壩潰決
巴西傳出重大災情，位於巴西東南部的礦場水壩，在25號發生潰決意外，大量的廢泥漿瞬間淹沒周邊地區，當時還是午休時間，許多失蹤者正在吃午餐，沒想到宿舍餐廳遭到泥流淹沒。

▼巴西礦場尾礦壩決堤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴西礦場尾礦壩決堤。（圖／達志影像／美聯社）

西安「兵馬俑」投射人臉 詭異燈光嚇壞人
講到大陸西安，最有名的就是兵馬俑了，現在西安又有了新的兵馬俑藝術，西安鐘樓廣場設置了一個可轉換臉形的兵馬俑雕像，民眾可透過掃描臉部照片，免費將自己的臉放在兵馬俑的臉上，不過效果出來實在太像紙紮人，讓許多人都說有點可怕。

▼西安兵馬俑。（圖／翻攝梨視頻截圖）

▲▼西安兵馬俑。（圖／翻攝梨視頻截圖）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,華為,委內瑞拉,孟晚舟,貿易戰,巴西

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