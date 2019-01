趙姑娘幹掉了麥大使！　華裔女記者趙淇欣：我在做我的工作

▲加拿大駐中國大使麥家廉因挺「孟晚舟案」評論遭到解職。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

加拿大駐中國大使麥家廉(John McCallum)兩度向媒體發表孟晚舟案評論,護中、挺華為的發言被曝光後,立刻被總理杜魯道(Justin Trudeau)撤去大使一職。麥家廉聲稱這原本只是私下評論,卻被《溫哥華星報》的華裔記者趙淇欣公開,進而因干涉司法遭到解職,有輿論因此戲稱是「趙姑娘幹掉了麥大使」。

根據《溫哥華星報》報導,麥家廉22日以來,陸續公開評論華為首席財務官孟晚舟的詐欺案件,引起加拿大輿論反彈,各方甚至建議杜魯道應該撤換麥家廉,以澄清政策立場。1月25日,麥家廉在溫哥華一場慈善午宴中,接受加拿大《溫哥華星報》華裔記者趙淇欣採訪,後續公開的報導令他丟掉工作。

麥家廉聲稱這是一段私下的談話,但記者趙淇欣強調在採訪時有確保「大使有看到自己放在桌上的兩台錄音機」,簡短地自我介紹後直奔主題提問,「加拿大政府會採取何種行動,以推動被捕人員的釋放?」

Near the end of interview, McCallum may have realized he said too much and tried to ask for off-the-record. I didn’t agree and pushed the convo forward. I later got him to agree that everything he said “before” he requested off record was reportable. This is called doing my job.