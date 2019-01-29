中美貿易磋商將登場！環時：結果必須對兩國政治都有利

▲中美磋商將登場。（示意圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

中美貿易華盛頓磋商即將於30、31日登場，《環球時報》29日報導，促使中美達成貿易協議的條件正在匯集，從世界範圍看，已經幾乎看不到中美貿易戰應當持續下去的理由，「貿易磋商不可能解決所有問題，但能夠實現重要突破，用它們帶動各種問題的自然消化或減輕」。

《環球時報》29日社評表示，美國與西方媒體近日對中美貿易磋商形勢的猜測和述評中，磋商很可能會進一步推動兩國向達成協議的目標靠近，但仍存在具有挑戰的難點，由於兩國代表都要向本國元首匯報，分析大多認為磋商結束後，不會迅速宣布詳細的會談結果。

▲人民幣和美金。（圖／CFP）

社評指出，中國輿論場上的表現顯示出，這個國家深化改革開放的願望和決心不斷增強，對外開放有利於改革和發展越來越成為全社會的主流認識，「這總體上降低了中國改革開放計劃與美方要求磨合的難度，也為在實際貿易和合作中減少雙方摩擦創造了有利條件」，美方對經濟形勢的預期、對中國回應貿易戰能力的認識，以及對貿易戰打下去負面影響的評估與10個月前貿易戰開啟時相比都發生了變化，「貿易戰繼續下去的弊端逐漸成為事情的主要方面」。

▲《環球時報》社評指出，中美貿易磋商的結果必須做到對兩國政治上都有利。（圖／路透社）

社評強調，在國際上，主要經濟體沒有一個從中美貿易戰中實際漁利，世界經濟增加復甦動力需要中美達成協議的好消息，「促使中美達成貿易協議的條件正在匯集，雙方代表團是否有能力梳理好這些條件，讓它們成為促使形成好結果的實際合力，仍將是重大考驗」。

社評寫道，中美貿易磋商的結果必須做到對兩國政治上都有利，「中國要改革的穩健和內在協調，川普政府要對連任的促進，結果對它們都應是正面的，中美貿易本身就是動態的，雙方建立起不斷積極化解它們的能力，促進雙方共贏，是兩國社會都希望看到的」。