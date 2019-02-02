擺脫世界垃圾場臭名！陸2018垃圾進口降48%　年底再禁不鏽鋼、鈦

▲大陸自2017年起逐步禁止進口洋垃圾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

製造業的繁榮為大陸帶來龐大的經濟利益，不過也因此產生數百萬噸的廢棄物，其中大部分都在垃圾掩埋場處理，或是被拆除回收。中國大陸計畫在2020年底前推出100個新的大型「回收基地」，希望建立完全工業化的流程，在禁止外國垃圾進口後能夠更有效處理資源。

根據《路透社》報導，中國工業和信息化部認為，大量固體廢物已經影響、限制工業經濟的高度發展，新的回收基地將用最大的公共影響力來解決浪費問題，例如共用自行車、包裝、電池和太陽能電池板等，同時推廣最新的產品回收技術和方法。

據了解，其中50個基地將專門處理大型固體廢物，另外50個則處理涉及金屬生產、煤炭開採、建築、農林業等產生的工業廢物。獲得批准在新基地中開設據點或公司的單位可以申請特殊的政府資金，另外政府單位也將發行如綠色債券等新的融資機制。

▲大量垃圾如果沒有確實回收，可能流入海洋造成環境汙染。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸的回收業者長期從歐美進口垃圾，藉由分解、資源回收來獲利。不過為了擺脫「世界垃圾場」的惡名，大陸政府在2017年7月，向WTO提出文件並發布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，表明不再接受24種類固體廢棄物後，逐步減少進口垃圾，而這些垃圾也轉往台灣及東南亞等國。

報導指出，大陸進口垃圾量每年可達到6000萬噸，在洋垃圾禁令頒布後2017年初先禁止塑膠和紙張進口，到了2018年再擴展至16類產品，包括廢船和汽車零部件。中國工業和信息化部在2018年12月表示，2018年全年固體廢物進口總量已下降48%，預計在2019年7月起禁止廢鋼、銅和鋁等金屬，而廢不鏽鋼和鈦會在年底時封鎖，最終目標是完全阻止所有國內現有的資源垃圾進口，專注處理國內製造業垃圾。