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「阿嬤我想上學...」5歲綺綺日走10公里撿回收！大老闆贈紅包　學校找到了

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記者柯沛辰／綜合報導

桃園5歲女童綺綺因為父母患有智能障礙，2歲時就被交給鄰居彭姓阿嬤照料。彭姓阿嬤雖然和綺綺沒有血緣關係，但總是將她視如己出，還每天帶著她走10公里撿回收維生。日子久了，有時見到幼兒園娃娃車經過，綺綺都會童言童語地說「阿嬤我想上學」，但彭婦根本無能為力。近日2人積欠2個月房租及健保費，眼看就要成為遊民，好在經里長何漢威向媒體披露，目前已收到數萬元善款，而社會局、教育局也介入，後續將安排綺綺進入公立幼兒園就讀。

據了解，綺綺父母分別患有輕度智能障礙及中度智能障礙，平時與女童阿公及大伯以公園為家，僅靠著智能障礙補助金度日。綺綺2歲時，父母將她交給鄰居彭婦撫養，綺綺都稱彭婦叫「阿嬤」，每天跟在她身旁一起撿資源回收。

▲▼「阿嬤我想上學」5歲綺綺日走10公里撿回收！大老闆送紅包　學校找到了。（圖／東森新聞）

▲綺綺與彭姓阿嬤相依為命，每天撿回收維生。（圖／東森新聞）

原來，彭婦是綺綺阿公的同居人，2人偶爾會到公園探望阿公，錯過了公車時間就索性睡在公園。不過，彭婦至今失業已10年，年輕時更因工作意外失去左手3根手指，自此再也找不到工作。她表示，現在只能靠著資源回收變賣的錢勉強溫飽，每天賺不到百元，但綺綺總喊著「阿嬤我想上學」，讓她很無奈。

如今2人積欠房租及健保費，眼看要跟著阿公淪為遊民，好在里長何漢威主動協助募款、通報相關單位，經媒體報導後已經募到數萬元善款，短時間內房租及生活開銷應不成問題。不過，何漢威認為這解決不了根本問題，後續照料恐怕還是要請社會局多加費心。

▲▼「阿嬤我想上學」5歲綺綺日走10公里撿回收！大老闆送紅包　學校找到了。（圖／東森新聞）

▲像其他小朋友一樣上學，是綺綺卑微的願望。（圖／東森新聞）

桃園區玉山里長何漢威接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，當時他一知道綺綺狀況就立刻介入關心，結果發現綺綺還有一名哥哥，但在他介入前就已被強制安置。他透露，由於綺綺經常蓬頭垢面、一身髒衣服，所以也成了鄰居口中的「小遊民」。

社會局獲報後，初步訪視綺綺一家，但因為父母都同意孩子交給彭婦照顧，沒有提出安置需求，加上彭婦照護上也無失當之處，目前仍會讓祖孫倆繼續生活，不會強制安置。至於求學部分，已聯絡教育局安排，後續會讓綺綺進入公立幼兒園就讀。

▲善心人士。（圖／翻攝桃園區玉山里里長 何漢威臉書）

▲105年好人好事代表康隆鎮董事長聽聞後，立刻捐助紅包讓祖孫倆過好年。（圖／翻攝自臉書／桃園區玉山里里長何漢威）

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關鍵字：小遊民,綺綺,資源回收,拾荒

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