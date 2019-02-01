資源回收車堆出一樓高移動城堡　網歪樓：要找出心臟才能贖回靈魂

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台北市李姓網友昨日（1月31日）在臉書「爆料公社」PO出一張照片，半開玩笑表示在路上看到一座移動城堡。只見一名做資源回收的拾荒者將物品堆到將近一層樓高，騎士從旁邊經過都要相當小心，網友們也提到常在雙北市各處看到這台回收車，最後似乎都會開到北市松山區撫遠街某資源回收場。

▲回收車物品堆得超高，讓民眾看到傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

照片中，只見這台回收車下方掛著許多塑膠袋，裡面分別裝有紙盒、寶特瓶等東西，外圍還掛有兩個類似沙拉油桶的物品，而最上方則大多以紙箱為主，遠遠看過去目測大約有一層樓高，跟一旁的車輛相比，至少也比兩輛汽車疊起來還要高，看起來相當危險。

目擊這一幕的李姓網友調侃這是「台北市的移動垃圾城堡」，還有人幽默以電影《霍爾的移動城堡》的哏回應，「要找出他的心臟才能贖回靈魂」；而其他也曾目擊的網友表示，「曾在新莊捷運輔大站到丹鳳站看過」、「這台常在西門町出沒啊」、「好像都會開到撫遠街的資源回收場」。

▲網友留言討論到底是怎麼堆成那樣的高度。

由於當事人的疊疊樂功力實在太強，雖然有部分網友認為拾荒者日子不好過，大家不要苦苦相逼；但大多數人都覺得，縱使經濟條件不佳得靠撿回收賺錢，也不能不顧其他用路人安全，「天暗視線不佳真的會害別人閃避不及車禍耶！」

其實，網友的擔心並非沒有根據，2016年12月新北市板橋一名79歲的拾荒婦，就是因為回收車東西堆得太高，加上身影正好被公車A柱擋到，結果被撞個正著，導致頭部撕裂傷、四肢多處擦傷，幸好沒有釀成憾事，但撞到她的司機不僅嚇了一跳，還因為「沒有禮讓行人」被依法開罰。