影／阿嬤我想上學...5歲「小遊民」綺綺天天喊　卑微願望令人揪心

地方中心／桃園報導

桃園一名5歲女童綺綺因父母患有智能障礙無力照顧，綺綺2歲時，就將她交給無血緣關係的彭姓婦人照顧。綺綺時常喊著「想上學」，但因彭婦收入也不佳，僅能靠著撿拾資源回收變賣維生，平時只求溫飽，綺綺的上學路成了妄想。里長介入關懷綺綺後，發現她還有一名哥哥，但已被社會局強制安置，里長立即發動小額捐款，期盼能早日讓綺綺圓上學夢。

▲5歲「小遊民」渴望上學。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

據了解，綺綺父母分別患有輕度智能障礙及中度智能障礙，與女童阿公及大伯以公園為家，僅靠著智能障礙補助金度日。綺綺2歲時，父母便將她交由身為鄰居的彭婦撫養。綺綺都稱彭婦「阿嬤」，每天跟在她身旁一起撿拾資源回收。

彭婦至今失業已十年，左手在年輕時因為工作意外而失去3根手指，之後便再也找不到工作，她表示，現在的生活僅能靠著資源回收變賣的錢維生，每天賺不到百元，但綺綺總喊著「阿嬤我想上學」，讓她很是無奈。

桃園區玉山里長何漢威接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，一知道綺綺狀況後就立即介入關懷，並發現綺綺上還有一名哥哥，但在介入前已被強制安置。里長表示，由於綺綺經常蓬頭垢面，一身髒衣服，因此成了鄰居口中的「小遊民」。

目前里長已發動小額捐款，也將綺綺狀況向上通報，希望能一圓她的上學夢，但未來是否能順利就學，尚須等待政府機關介入協助。

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