資收率及資收量大滿貫　花蓮資源回收考核成果優異吸晴

▲資源回收績效考核複核會議，花蓮縣在全國22縣市中，獲得現場考核委員一致肯定及讚賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院環境保護署29日在台北矽谷國際會議中心辦理「2018年度資源回收績效考核複核會議」，考核全國22縣市107年度資源回收工作執行績效及推動成果；花蓮縣2018年著重於資源回收宣導、稽查、輔導、應回收廢棄物再生料運用等各項資源回收成果及創新作為獲得現場考核委員一致肯定及讚賞。

花蓮縣環保局2018年度持續推動「袋袋愛分享」二手袋循環再利用、「杯杯有好禮」自備環保杯享折扣，及花蓮縣配合環保署2025年全面限用一次性政策，以公部門為首率先推動「公部門和各級學校限制使用一次性餐具」和運用漫畫大師敖幼祥設計「環保回收聯盟」動漫畫及Line貼圖較輕鬆有趣的方式深入校園及村里進行資收宣導，並強化半透明垃圾袋政策、村里資收站及資收大軍政策的推動，使花蓮縣資收系統更為完善；去年應回收廢棄物處理業也通過環保署受補貼審查，讓回收物有更寬廣的去化管道。

在花蓮縣政府強力推動環保政策下，花蓮縣2018年資源回收率創下歷年新高達52.28%，資源回收量較去年增加30.47%，達6萬6千餘公噸，今年首度達成環保署資收率及資收量大滿貫之預定目標，在各縣市成果呈現中最為搶眼。自87年起配合環保署政策推動資源回收工作，在全民及13鄉鎮市公所共同努力宣導及強化回收體系下，延續2018年度執行績效並再創佳績。

環保局長饒忠表示，2019年度將以「減塑減廢」為目標，除垃圾源頭減量和落實垃圾分類，提升資源回收成效外，期望能減少整體垃圾量及塑膠產品廢棄物，達到「零廢棄、全回收」的終極目標，期盼鄉親共同攜手愛護美麗的洄瀾淨土，為花蓮及我們所居住的地球環境盡一份心力。