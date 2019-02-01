府城安平迎新春　安平天后宮祝您平安久久

▲農曆春節即將到來，安平開台天后宮特地舉辦一系列新春活動與藝術創作展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節即將到來，安平開台天后宮特舉辦一系列新春活動與藝術創作展，包括大年初一凌晨12時30分開廟門舉辦「拜年」、過平安橋、｢媽祖的足跡在安平｣走讀導覽、元宵節猜燈謎、「己亥年諸事如意剪粘藝術聯展」等活動，黃偉哲市長將在大年初一在天后宮上香祈福，向信眾拜年，恭賀大家「2019新春快樂」。

安平開台天后宮新春活動，包括：（一）拜年賀歲：正月初一凌晨12時30分開廟門，敬向開台天上聖母、眾神尊拜年。參與拜年之眾信徒，當日前1400名可獲贈100元紅包，讓信徒搶頭香，祈求豬年好彩頭。（二）市長賀歲：正月初一上午10時30分台南市長黃偉哲蒞臨上香，向信眾拜年，恭賀「2019新春快樂」。（三）吃平安麵：正月初一至初二，免費供應平安素食福麵，與大眾結緣。

（四）過平安橋：正月初一至初五，信眾過平安橋，消災祈福，並致贈媽祖平安保身符、喝平安茶。（五）誦經祈福：正月初一至初三，開台天后宮誦經團於本宮正殿舉行祈安植福法會3天，歡迎信眾前來參拜祈福。（六）安平行春：正月初一到初五，每天六梯次的「媽祖的足跡在安平導覽活動」，聆聽媽祖的故事典故，將歷史古蹟與老街廟宇的故事變成深刻的知性之旅。（七）藝陣迎春：正月初一早上8時「石門國小戰鼓隊」獻藝表演；初三早上10時「海事學校獅鼓隊」獻藝表演；初四早上10時「安平國中劍獅鼓隊」獻藝表演；初五早上10時「西門國小太鼓隊」獻藝表演。（八）藝術聯展：正月初一至十五，早上9時至下午5時於媽祖學院舉辦「2019己亥年諸事如意--剪粘藝術聯展」。（九）元宵猜謎：正月十五日元宵節晚上7時起，於廟埕舉辦「猜燈謎中大獎」，獎品豐富，並有跋錢龜、福祿壽喜平安餅龜等活動。

▲安平天后宮主任委員張省吾表示，在新春佳節年假期間，為了讓走訪安平的遊客除了品嚐美食外，也有機會體驗媽祖的神恩，因此特地規劃｢安平行春─媽祖的足跡在安平｣之導覽活動。

安平天后宮主任委員張省吾表示，在新春佳節年假期間，為了讓走訪安平的遊客除了品嚐美食外，也有機會體驗媽祖的神恩，因此特地規劃｢安平行春─媽祖的足跡在安平｣之導覽活動，在解說員帶領下，聆聽媽祖的故事典故、走訪台灣第一老街與安平廟宇的歷史古蹟。正月初一到初五，一連五天，每天六梯次，出發時間為上午9時、9時20分、9時40分、下午1時30分、1時50分、2時10分，導覽形成約2小時。遊客與香客滿20人出團，免費參加，沿途聽解說並集章，回到開台天后宮之後，參加民眾可領取由廟方致贈的紀念品，歡迎海內外舊雨新知共襄盛舉。