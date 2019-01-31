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迎新春！新北教育局率師生快閃揮毫　板橋車站送返鄉旅客春聯

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▲▼ 教育局副局長率師生揮毫　快閃書法贈春聯 。（圖／新北市教育局提供）

▲ 教育局副局長黃靜怡現場與學生揮毫 。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市政府教育局今(31日)，在板橋車站B1廣場辦理「舞文弄墨好品德」師生書法比賽宣傳快閃活動，教育局副局長黃靜怡與校長及師生一同齊筆揮毫，邀請民眾一同賀新春，讓春聯跟著旅客的腳步一起「2019豬福滿滿，諸事大吉好運來」。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，教育局長年以來在學校課程、社團及相關書法教育活動上耕耘，這次因應春節到來，提供孩子一個表演的舞台，由師生帶領同學們揮毫，讓過往旅客感受到年節的氣氛，新北市莒光國小也有全國首創的書法中心，希望能透過親師生一起來推動台灣的書法教育。

▲▼ 教育局副局長率師生揮毫　快閃書法贈春聯 。（圖／新北市教育局提供）

▲5所學校學生現場揮毫慶新年 。（圖／新北市教育局提供）

今日參與快閃活動的5所107學年度書法教學特色學校，其中板橋區莒光國小為本市書法教育資源中心也是書法特色學校，教師研發「永字八法操」，結合書法習寫與運動強身，促進學生身心氣神合一學習。學生吳松鴻則曾榮獲全國學生美術比賽繪畫組高年級第一名，但五年級時曾因課業壓力當過書法逃兵，面對挫折後，將書法融入生活中，創造出亮眼成績。

新莊區昌平國小洪品儀和詹捷安為六年級學生，從四年級開始參加學校書法培訓隊，由全國寫字冠軍的林明享老師指導，在107學年度參加新莊區國語文競賽分獲第一名及第二名。新莊區榮富國小為百班都會學校，今日參與活動的學生葉霈晴及朱梓瑜皆於本市107學年度西區學生美展書法類獲得「佳作」、新北市書法學會國中小書法比賽「入選」及「佳作」之優異成績。

▲▼ 教育局副局長率師生揮毫　快閃書法贈春聯 。（圖／新北市教育局提供）

▲師生開心參與快閃寫春聯活動 。（圖／新北市教育局提供）

淡水區天生國小103年成立書法教室，運用書法創意教學提升學生創意力更散播到社區。而學生安振宇曾獲得107學年度北區美術比賽市賽佳作及107年一信書法比賽佳作，今日參與活動後，認為自己需要多下功夫，才能往書法家之路邁進；板橋區溪洲國小自民國90年成立學生書法社後於105年榮獲教育部教學卓越獎銀質獎的佳績。學生許巧韻及江品赫自二年級開始學習書法，每天辛勤練習，分別曾獲106學年度學生美展市賽中年級書法組第1名及第3名之佳績。
 

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關鍵字：新春,教育局,揮毫,快閃,書法,春聯,舞文弄墨好品德

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