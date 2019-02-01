安倍將「拍影片」向中國拜年　日媒：展現其重視兩國關係

▲日本首相安倍晉三去年10月底訪問北京，為中日關係融冰。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

據日本富士電視台（FNN）報導，中國大陸豬年春節將至，日本首相安倍晉三計畫在春節到來時，用錄製影片的方式給中國人民拜年，並在2月5日農曆大年初一時送出新春祝福。由於這是日本首相第一次以拍影片的形式向中國拜年，日媒表示，日中兩國政府都展現了重視兩國關係的姿態。

綜合陸媒報導，日本首相第一次於春節期間，向在日華人和全球華人發出問候是在2008年，時任日本首相福田康夫在日本最大的華文報紙《中文導報》刊登了節日祝福。此後，相繼就任首相的麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彥都延續了這種發文祝福的模式。

2018年2月，安倍在農曆狗年新年到來之際，透過日本華文媒體《中文導報》，以刊文形式向在日華僑華人賀新春、拜新年。日媒稱，像2019年這次，以錄影片的形式直接向中國送去祝福，實屬罕見，「日中兩國政府都展現了重視兩國關係的姿態。」

中新網報導也提到，2018年10月，安倍時隔7年再次訪問中國大陸，中日間不僅在經貿領域內達成了多項協議，並在安全等領域取得了相關進展。專家認為，安倍在《中日和平友好條約》走過「不惑之年」之際再次出訪，促進了中日兩國的經濟合作，推動兩國信任，進而推動了中日關係向前發展。

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