府城毛小孩過年　動保處教您豬事順利的秘訣！

▲喵星人及汪星人都有專門的旅館設施，可供飼主善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高達9天的年假，如何在過年期間讓毛小孩平平安安，是每位飼主的基本責任，台南市動保處分別以食衣住行來提醒飼主要注意的事項。

台南市動保處說，食的部分：不要讓毛孩吃過油過鹹的食物，以免傷身，另犬跟貓有不能食用的食物，請飼主再次留意，犬不能吃的常見食物有「巧克力」、「酪梨」、「櫻桃」、「洋蔥」、「生雞蛋」等等，貓不能吃的常見食物有「咖啡」、「茶」、「蒜」等等。

衣的部分：過年期間天氣較為寒冷，長期在室內飼養的毛孩，外出時，建議飼主替寵物添加衣物，以免受寒而生病。住的部分：如飼主須出國且找不到適當親友能協助照顧時，此時就需要考慮將毛孩送去住旅館，那如何選定合適的寵物旅館呢，首先上網洽詢合法業者，動物保護訊網（https://animal.coa.gov.tw/html/）中可以查詢「合法寵物業者」，在選擇有「寄養」營業項目的店家，另評鑑等級是由業者代表、動保代表及學者代表共同評定，可做為是否選定住宿的參考依據。

行的部分：要特別注意毛小孩容易遭受驚嚇，有參加施放鞭炮的慶典或活動，需特別注意毛小孩的狀況，以免受驚嚇而發生走失或意外。另府城有提供「毛小孩遊台南友善地圖」可提供飼主規劃攜帶毛小孩共同外出旅遊的參考，此地圖可自行上網查詢即可取得。

最後動保處提醒各位飼主，記得替毛小孩辦理寵物登記，給他一個身分證，並先留意平時看診動物醫院過年營業時間，若遭遇緊急狀況不知所措時，亦可撥打動物保護諮詢專線（2130958），動保處有專人為您解說。