議員送上60份暖心雞湯　讓安平警察過好年

▲台南市議員林美燕特別結合奮億金屬公司，在年前親自到四分局各所、隊、勤指中心捐贈藥膳雞年菜，鼓勵辛苦的警察人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

當大家年節趕忙回家與家人團聚時，許多警察及消防人員仍需守在崗位上，維護治安及保護民眾安全，台南市議員林美燕特別結合民間企業「奮億金屬實業有限公司」，在年前親自到四分局各所、隊、勤指中心捐贈藥膳雞年菜，鼓勵辛苦的警察人員。

奮億金屬實業有限公司負責人杜明正、杜吳金春夫婦多年來在公益活動上奉獻良多，有感於警消人員在年假中仍須輪值維護公共安全的辛勞，因此透過市議員林美燕安排捐贈年菜事宜，向辛苦的「人民保母」表達感謝，並同時向警消人員預祝新年快樂。

本次捐贈儀式由四分局長蔡進閲代表受贈，蔡分局長對於議員及民間友人的善心義舉除表達感謝外，也表示保護民眾安維的警察工作是無法間斷的，而大型的連假期間更是安平警察最繁忙的時刻，尤其安平老街的交通疏導，從除夕開始一直到連假結束的最後一天，從早到晚，同仁都必須不間斷的站在路口指揮交通，當中更須仔細維護轄區治安，片刻不能鬆懈。當夜晚氣溫低寒同仁巡邏返所時，聞到撲鼻而來菜香，值勤的大夥像家人般聚在一起，喝完暖暖的雞湯後，就又有力氣再出發，對於林美燕議員及杜董夫婦的心意再次由衷感謝。