　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

吵架傳「Line定位」嗆來輸贏　他吃飯到一半真的被砍到送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲吵架傳「Line定位」嗆來輸贏，他吃飯到一半真的被砍到送醫。（示意圖與本文無關／記者李佳蓉攝）

社會中心／綜合報導

台北市一名20歲周姓男子因為工作上的問題，就與另外一名17歲同事高姓男子發生口角互嗆，他還用Line傳位置資訊給高男嗆聲「來輸贏」，但不料高男真的找了10多位同夥帶刀，衝到位在士林夜市的熱炒攤找他，直接把正在吃宵夜的他們（周男一夥人）砍到濺血。

根據自由報導，周男與高男2人都在某餐廳擔任工讀生，兩人1月26日因為工作問題發生激烈爭吵，而且下班後還持續在LINE上互嗆，周男甚至還傳了「定位」嗆高男過來輸贏。高男遭嗆聲後心想「來就來」，於是27日凌晨0時許就找了10多名朋友，拿刀具、鐵鎚及棍棒衝到士林夜市知名的炒羊肉攤找周男。

當時周男與另外5位朋友原本正在悠哉的用餐，看見高男帶了一群人手持武器衝了上來，嚇得立刻四散逃跑，但最後仍逃不過高男等人的追捕，最後6人都包圍暴打，周男身中多刀傷勢最為嚴重，其他5人也有多處砍傷、瘀傷及挫傷，所幸送醫後都沒有生命危險。

警方獲報後立刻展開調查，迅速在27日早上6時許，循線將高男等5人帶回警局，高男接受偵訊時坦承犯案，因此警方訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌，將高男等人移送法辦。

ET快訊
13秒影片懂極地渦旋！女子秀髮「瞬間結冰」直接站起來
嗆正妹直播主「百人斬、臭X魚」　統神哥「國動」被起訴了
快訊／花蓮壽豐溪床「埋死豬」！動防所憂豬瘟　明將開挖驗屍

關鍵字：定位,Line

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吵架傳「Line定位」嗆來輸贏　他吃飯到一半真的被砍到送醫

長照重擔壓垮人生！「門框上吊」松山母女雙亡　留遺書：財產全給妹

婚前甜許「要妳一生幸福」！夫婚後常躲廁所　妻挖出真相崩潰

輪椅推到路中間…兒嗆年邁母「去給車撞」！媽還護航：只是鬥嘴

嗆正妹直播主「百人斬、臭X魚」　統神哥「國動」被起訴了！

森白趾骨露出！苗栗童賞「4D海底世界」　左腳掌伸出遭絞爛斷4趾

快訊／松山住處2死自殺命案　死者證實為文化部10職等專委

男大生猥褻4女童「幼兒園僅裁罰6千」挨轟　高市教育局急滅火：停辦3年

影／撞擊畫面曝光！4歲女童「沒坐安全椅」摔飛舌裂　粗心媽嚇到說不出話

女兒植物人「每月5萬續命」…婿跑路、家法拍！嬤養3孫淚崩：要住哪

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

小資族必備3張無腦信用卡　買機票、網路購物保證賺！

吵架傳「Line定位」嗆來輸贏　他吃飯到一半真的被砍到送醫

長照重擔壓垮人生！「門框上吊」松山母女雙亡　留遺書：財產全給妹

婚前甜許「要妳一生幸福」！夫婚後常躲廁所　妻挖出真相崩潰

輪椅推到路中間…兒嗆年邁母「去給車撞」！媽還護航：只是鬥嘴

嗆正妹直播主「百人斬、臭X魚」　統神哥「國動」被起訴了！

森白趾骨露出！苗栗童賞「4D海底世界」　左腳掌伸出遭絞爛斷4趾

快訊／松山住處2死自殺命案　死者證實為文化部10職等專委

男大生猥褻4女童「幼兒園僅裁罰6千」挨轟　高市教育局急滅火：停辦3年

影／撞擊畫面曝光！4歲女童「沒坐安全椅」摔飛舌裂　粗心媽嚇到說不出話

女兒植物人「每月5萬續命」…婿跑路、家法拍！嬤養3孫淚崩：要住哪

川普推特語錄／期待中國打開市場　沒有協議就沒什麼好談的

拼勁、思維還有？亞足賽給台足一課　下剋上何時也成「黑馬」

冷血辣媽狠心殺害剛出生雙胞胎 砸死後塞進泰迪熊裡！

館長夏于喬同台警政署公益短片　只有這兩個女人敢打館長！

吵架傳「Line定位」嗆來輸贏　他吃飯到一半真的被砍到送醫

愛犬託夢有「接班人」！爸爸撿了「新家人」他撫摸秒懂…網全哭了

長照重擔壓垮人生！「門框上吊」松山母女雙亡　留遺書：財產全給妹

緊緊包覆超敏感　揭密男人沉迷中出的5個原因

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

川普狂推「美中貿易談判順利」　但要等「川習會」才能達成協議

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

社會熱門新聞

看到女兒上吊　傷心婦也上吊釀2..

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

狠父抓女童「倒立搖晃甩」　正義..

苗栗童賞4D海底世界　左腳伸出..

即／文化部專委上吊自殺　母悲痛

畫面曝光　單車伯「鬼牽式」詭衝..

要妳一生幸福！甜蜜婚姻4個月鬧..

影／苗栗育樂遊戲場　男童左腳遭..

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給..

影／撞擊畫面曝　4歲女童「沒坐..

傳定位嗆輸贏　他吃飯到一半被砍

約到心儀妹子同房　他騎上去GG..

婿跑路、家法拍！台中嬤養3孫淚..

更多熱門

相關新聞

2018電支大戰揭曉　LINE一卡通使用者破百萬人

金管會今天(31日)公布2018年電子支付統計，LINE一卡通使用人數正式突破100萬人。但在支付消費金額上，街口支付以5.88億元，贏過所有專營的電支機構。

通訊軟體Jello「盜貼圖」急發聲明

假援交妹討點數！他聊1HR「一句神回」網笑炸

實支實付150萬卻只賠3萬　產險得全認賠只因業務員LINE錯　

花市圖快閃蔥油餅　打卡送餅和書

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

看到女兒上吊　傷心婦也上吊釀2死

iPhone X 256G激降7612元

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

Lisa素顏被酸靠濃妝掩飾東南亞味

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

林依晨超強旺夫！合作10男星全中

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸嘆：壓力好大

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

狠父抓女童「倒立搖晃甩」　正義哥路過飆罵

偷吃姊夫被分手　妹妹殺親姐68刀

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面