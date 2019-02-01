▲吵架傳「Line定位」嗆來輸贏，他吃飯到一半真的被砍到送醫。（示意圖與本文無關／記者李佳蓉攝）

社會中心／綜合報導

台北市一名20歲周姓男子因為工作上的問題，就與另外一名17歲同事高姓男子發生口角互嗆，他還用Line傳位置資訊給高男嗆聲「來輸贏」，但不料高男真的找了10多位同夥帶刀，衝到位在士林夜市的熱炒攤找他，直接把正在吃宵夜的他們（周男一夥人）砍到濺血。

根據自由報導，周男與高男2人都在某餐廳擔任工讀生，兩人1月26日因為工作問題發生激烈爭吵，而且下班後還持續在LINE上互嗆，周男甚至還傳了「定位」嗆高男過來輸贏。高男遭嗆聲後心想「來就來」，於是27日凌晨0時許就找了10多名朋友，拿刀具、鐵鎚及棍棒衝到士林夜市知名的炒羊肉攤找周男。

當時周男與另外5位朋友原本正在悠哉的用餐，看見高男帶了一群人手持武器衝了上來，嚇得立刻四散逃跑，但最後仍逃不過高男等人的追捕，最後6人都包圍暴打，周男身中多刀傷勢最為嚴重，其他5人也有多處砍傷、瘀傷及挫傷，所幸送醫後都沒有生命危險。

警方獲報後立刻展開調查，迅速在27日早上6時許，循線將高男等5人帶回警局，高男接受偵訊時坦承犯案，因此警方訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌，將高男等人移送法辦。