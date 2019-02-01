孿生兄弟設雲端機房24小時行騙陸民　稱「賺活絡台灣經濟」

▲彰化林姓孿生兄弟涉嫌架設雲端機房，利用時間差全天候行騙大陸人民。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

孿生林姓兄弟涉嫌在彰化架設雲端機房，利用歐洲與大陸白天、晚上時間差方式，24小時行騙兩地大陸人民，還兼仲介賣淫，屏東縣警方位據大數據分析及過濾數十輛涉案車輛才一舉查獲，有嫌犯落網後還大言不慚說賺人民幣在台消費，活絡台灣經濟，令警方傻言，訊後依詐欺等罪嫌送辦，其中林姓主嫌遭羈押。

▲▼警方查扣大批手機及電腦。

東港分局員警日前接獲情資，以綽號「阿虎」為首的詐騙及應召機房，並在彰化縣一處大樓承租房間及雲林縣承租一棟透天厝，以2處機房透過網路電話，以假冒中國大陸通信管理局、公安或檢察官等身分，以被害人門號涉及不法、積欠電話費等理由，詐騙歐美地區華僑及大陸地區人民錢財，且媒介女子對外賣淫方式牟取暴利。

警方派員蒐證屬實，報請屏東地檢察檢察官楊士逸指揮，由東港分局、刑警大隊科偵隊、肅竊組、保安隊霹靂小組等單位組成專案小組，見時機成熟，持搜索票兵分多路，前往彰化縣員林市大樓及雲林縣斗六市透天厝同步強勢破門攻堅，一舉破獲詐騙及應召機房。

當場逮捕林姓孿生兄弟（30歲）及架設機房的兩位黃姓、詹、吳、洪等5人，查扣桌上型電腦主機、37支手機、教戰手冊及K他命等贓、證物，帶回偵訊。

警方調查，林姓主嫌兄弟，曾於2016年間被詐騙機房吸收擔任機手工作，學習到架設、經營機房技術結構，雖於去年5月間因詐騙被判處1年10月、2年1月不等徒刑，仍不知悔悟。

去年底開始籌畫行騙，為躲避警方查緝，刻意將二、三線成員分開至不同地點，資料再利用雲端架構，共同存取相互交換，以大陸地區與歐美地區時差關係，讓兩機房處於24小時營業狀態，白天詐騙大陸民眾、半夜詐騙歐美地區華僑，大量賺取外匯再透過地下洗錢管道將錢匯回臺灣。

有嫌犯還自稱，騙人民幣在台灣消費，促進台灣經濟。其中有一機房還兼職從事網路攬客，媒介外籍女子在臺中、彰化等地對外賣淫，不法獲利粗估超過數十萬元人民幣。訊後分別依法送辦。