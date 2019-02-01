LINE pay發紅包賺紅包　「先搶先贏」規則要注意

記者姚惠茹／台北報導

來不及換新鈔，今年在台灣也可以發「數位紅包」，自己還能收到LINE Points回饋，LINE pay從即日起到2月12日止，推出豬年「發紅包拿紅包」活動，用戶透過LINE Pay發紅包給好友及群組，每發給一位好友，自己就可以收到LINE Pay紅包一個，最高可獲得LINE Points 888點。

LINE pay去年中秋節期間的「LINE Pay轉帳拿紅包」活動，掀起紅包轉帳熱潮，台灣用戶間互相轉帳的金額累積高達新台幣5億3522萬元，延續這股風潮，LINE Pay今年農曆春節再推「發紅包拿紅包」活動，等於你每發一個紅包，LINE就再發給你一個紅包，活動期間累計最高限得LINE Points點數999點。

▲LINE pay再推「春節轉紅包」，最高抽LINE Points 888點。（圖／記者姚惠茹攝）

這次「LINE Pay轉帳拿紅包」活動，特別要注意，首先必須雙方都擁有「LINE Pay一卡通帳戶」才能發送及接收紅包，也就是參與這個活動要先開通「LINE Pay一卡通帳戶」，然後帳號需要綁定銀行帳戶，開通帳戶儲值功能，接著從銀行帳戶轉到「LINE Pay一卡通帳戶」的所存餘額，才是可以發出去的紅包額度。

而且發送紅包是以「先搶先贏」的方式領取，所以假設有人在10人的群組中發送2個共3600元的紅包，那就只有最先打開紅包的前兩位用戶，來均分3600元的紅包，最後自己就可以收到2個LINE Pay紅包，金額則是透過抽獎的形式，獲得不等的LINE Points回饋。

此外，LINE Pay發紅包規定單一人僅能抽獎一次，因此建議要發給不同的親朋好友，也就是說發送10個紅包給同一個親友，自己只能得到一次的抽獎機會，所以要發給不同的親友，才能有機會獲得更多的LINE Points回饋，而且紅包還有開啟時效，記得要在2/15 23:59以前開啟，否則逾期就會失效，而中獎的LINE Points也將在24小時以內發送到中獎者帳戶。