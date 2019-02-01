　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE pay發紅包賺紅包　「先搶先贏」規則要注意

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE pay發紅包賺紅包　「先搶先贏」規則要注意。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

來不及換新鈔，今年在台灣也可以發「數位紅包」，自己還能收到LINE Points回饋，LINE pay從即日起到2月12日止，推出豬年「發紅包拿紅包」活動，用戶透過LINE Pay發紅包給好友及群組，每發給一位好友，自己就可以收到LINE Pay紅包一個，最高可獲得LINE Points 888點。

LINE pay去年中秋節期間的「LINE Pay轉帳拿紅包」活動，掀起紅包轉帳熱潮，台灣用戶間互相轉帳的金額累積高達新台幣5億3522萬元，延續這股風潮，LINE Pay今年農曆春節再推「發紅包拿紅包」活動，等於你每發一個紅包，LINE就再發給你一個紅包，活動期間累計最高限得LINE Points點數999點。

▲LINE pay再推「春節轉紅包」　最高抽LINE Points 888點。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE pay再推「春節轉紅包」，最高抽LINE Points 888點。（圖／記者姚惠茹攝）

這次「LINE Pay轉帳拿紅包」活動，特別要注意，首先必須雙方都擁有「LINE Pay一卡通帳戶」才能發送及接收紅包，也就是參與這個活動要先開通「LINE Pay一卡通帳戶」，然後帳號需要綁定銀行帳戶，開通帳戶儲值功能，接著從銀行帳戶轉到「LINE Pay一卡通帳戶」的所存餘額，才是可以發出去的紅包額度。

而且發送紅包是以「先搶先贏」的方式領取，所以假設有人在10人的群組中發送2個共3600元的紅包，那就只有最先打開紅包的前兩位用戶，來均分3600元的紅包，最後自己就可以收到2個LINE Pay紅包，金額則是透過抽獎的形式，獲得不等的LINE Points回饋。

此外，LINE Pay發紅包規定單一人僅能抽獎一次，因此建議要發給不同的親朋好友，也就是說發送10個紅包給同一個親友，自己只能得到一次的抽獎機會，所以要發給不同的親友，才能有機會獲得更多的LINE Points回饋，而且紅包還有開啟時效，記得要在2/15 23:59以前開啟，否則逾期就會失效，而中獎的LINE Points也將在24小時以內發送到中獎者帳戶。

▲LINE pay再推「春節轉紅包」　最高抽LINE Points 888點。（圖／記者姚惠茹攝）

ET快訊
國一彰化交流道入口聯結車翻覆！南下全線封閉回堵
快訊／袁艾菲結婚了！1月1日求婚「30天後秒登記」
快訊／國一彰化交流道入口聯結車翻覆　南下全線封閉回堵
「首對連體嬰」盛名遭父母遺棄！忠仁遺憾無法捧斗…死了也不能回

關鍵字：LINE,LINE Pay一卡通,紅包

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE pay發紅包賺紅包　「先搶先贏」規則要注意

OTT陪你過好年　凱擘熱門電影銅板價、LiTV強檔戲劇免費看

三星Galaxy A8s 2/1上市　O極限全螢幕開賣前動手玩

宏達電也來10年挑戰　分享就能抽「記憶無價」的經典機型

年夜飯就是要PO在IG上炫耀　攝影達人教你4招手機拍佳餚技巧

iPhone截圖一招搞定　「小白點」點兩下讓你瞬間快存

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％、陸手機廠逆勢成長成贏家

電信商搶春節商機　各家優惠一次告訴你

2020年新iPhone搭3D AR鏡頭　掃描距離達15公尺

10吋平價iPad要來了！iPad mini睽違3年也要出更新版

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

LINE pay發紅包賺紅包　「先搶先贏」規則要注意

OTT陪你過好年　凱擘熱門電影銅板價、LiTV強檔戲劇免費看

三星Galaxy A8s 2/1上市　O極限全螢幕開賣前動手玩

宏達電也來10年挑戰　分享就能抽「記憶無價」的經典機型

年夜飯就是要PO在IG上炫耀　攝影達人教你4招手機拍佳餚技巧

iPhone截圖一招搞定　「小白點」點兩下讓你瞬間快存

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％、陸手機廠逆勢成長成贏家

電信商搶春節商機　各家優惠一次告訴你

2020年新iPhone搭3D AR鏡頭　掃描距離達15公尺

10吋平價iPad要來了！iPad mini睽違3年也要出更新版

任天堂攜手LINE共同推出《瑪利歐醫生 世界》　今夏就能玩

離開多特蒙德棄法甲摩洛哥　香川真司加盟土超貝西克塔斯

日職／歐力士期待新星　張奕新球季持續飆速拚支配下

激推愛情產業鏈！潘恆旭＆鍾小平「攜手墜愛河」　最低溫只有18度

19歲女大生見網友慘遭埋屍田中　父尋2個月哽咽：歡迎回家

楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她

力保230億美元「新馬高鐵建設案」　路透：中國提半價版本

鈕承澤性侵起訴　柯奐如226字回應：沈默不再是唯一選擇！

春節首波返鄉潮下午湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

快訊／詹皇連休17戰回歸戰快艇　半場7投2中拿5分5籃板

3C家電熱門新聞

iPhone舊機換新官方價格公..

新iPad、iPad mini..

YouTube將可離線觀看！A..

分享就能抽記憶無價的HTC經典..

電信商搶春節商機　各家優惠一次..

3鏡頭iPhone今年有望現身

LINE pay春節發紅包抽L..

iPhone小白點點兩下螢幕快..

三星Galaxy A8s動手玩

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋..

iPhone降價半個月　電商銷..

新年換新機！高通年末換機指南大..

手機充整夜會損害電池？

三星正式推出Galaxy M系..

更多熱門

相關新聞

天秤、獅子、水瓶爸媽最大方　過年包5000元以上大紅包！

農曆新年將到來，孩子們最期待的就是領壓歲錢的時刻！什麼星座的爸媽對孩子對大方？根據銀行調查，天秤、獅子、水瓶這3個星座的父母最大方，過年包5000元以上大紅包給子女的比例最高。

韓國瑜發紅包　千人排隊4點卡位

傳定位嗆輸贏　他吃飯到一半被砍

2018電支大戰揭曉　LINE一卡通使用者破百萬人

尾牙抽2萬爽爆！一開紅包見詐騙手法心碎

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

一圖看春節天氣變化　北台灣冷暖交替

iPhone X 256G激降7612元

蔡依林帥爸曝光！父女3人五官神複製

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面