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佛心！萊爾富除夕暫停營業請店員圍爐　好市多初一全台店休

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▲▼ 萊爾富請店員吃年夜飯 。（圖／業者提供）

▲萊爾富今年除夕同樣將暫停營業請店員吃年夜飯。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

佛心企業！為感謝全年無休的門市同仁於過去一年的辛勤付出，萊爾富今年延續暫停營業的「除夕團圓夜」活動，當天（2/4）將暫停營業請店員吃年夜飯；而好市多則為讓員工能在除夕夜能提早回家團圓，今年除了在當天提早打烊外，隔天的初一（2/5）也宣布全台13家分店暫停營業一天。

萊爾富自2017年首次推出門市暫停營業的「萊爾富團圓夜」企業活動，獲得不少網友誇讚，還稱其為佛心企業。而萊爾富今年也為感謝所有同仁的辛勤付出，因此決定延續「除夕團圓夜」暫停營業的溫馨傳統。當天全台逾1100家門市於晚間6點至9點，將暫停營業3小時。

▲▼ 萊爾富請店員吃年夜飯 。（圖／業者提供）

萊爾富指出，為讓門市夥伴在農曆春節團聚的重要時刻，可以與家人共同品嘗美味佳餚，今年還提供媲美五星飯店美饌的豐盛年菜套餐，包含霸氣龍蝦相撲鍋、狀元鰻魚油飯、大甲王記富貴大豐與老協珍監製的烏參干貝佛跳牆等5道美饌。

至於特殊商圈如國道與交通轉運站等，無法暫停營業的門市，萊爾富也會特製年菜便當，讓堅守崗位同仁享用。業者表示，暫停營業期間出勤的同仁，仍按正常薪資給付，而今年年菜相關費用花費600萬，營業相關損失則約1200萬，總計花約1800萬舉辦活動。

另外，全年無休的好市多繼去年首度公佈初一全台店休一天後，今年同樣也讓員工在初一休息好好陪伴家人。至於除夕當天，好市多也調整營業時間為早上10點到下午6點。而2/6初二後就恢復正常營業時間。

▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

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