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超商「甜點天王」泡芙新星報到！誘人雙層酥皮新食感爆發

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▲▼全家甜點 。（圖／資料照）

▲全家泡芙推出新品項。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

療癒甜點風潮持續延燒！被網友封為超商「甜點天王」的全家泡芙類商品，除了不斷推出新口味，更在外皮部分推陳出新。繼推出脆皮泡芙、日式Q泡芙後，全家再將泡芙皮與酥皮結合，推出雙重口感的「抹茶紅豆泡芙派」，售價39元，勢必又將吸引甜點控嘗鮮。

全家於前年11月推出「脆皮泡芙」，即一舉成為甜點中的明星商品，更創下銷售至今已賣250萬顆記錄，被網友封為「隱藏版甜點霸主」；不過，其實全家最強的「隱藏版甜點」為最經典的「香草泡芙」，其從2004年推出至今已有15年歷史，堪稱史上最長命「隱藏版甜點天王」。

2004年時，全家即與日本合作導入日本全家便利商店甜點技術經驗，成為至今唯一擁有甜點生產線的便利商店，而這15年來共推出逾上百款甜點；其中，有款「香草泡芙」可是從當時一直持續販售到現在，全盛時期更有一整層冷藏架上都擺滿了系列產品。

▲▼ 全家泡芙 。（圖／記者曾婉婷攝）

而前年全家更推出升級版的「脆皮泡芙」，默默上市即創下7秒賣一顆的銷售紀錄，再度打響泡芙專賣店名號。全家指出，根據調查顯示，日本消費者最愛到全家購買泡芙，因此當時建設手工甜點產線時，就把泡芙當成重點商品，不論配方還是原物料都源自日本。

對此，看好網友愛吃甜點風潮，全家除了再推出「抹茶紅豆泡芙派」外，旗下自有品牌「媽媽煮藝」更推出三款冷凍甜點，包含冷凍抹茶熔岩蛋糕、巧克力熔岩蛋糕，以及紐約起司蛋糕等，售價皆為42元。

▲▼全家甜點 。（圖／資料照）

全家指出，看好冷凍甜點近年在日本蔚為風潮，加上甜點與冷凍調理食品為重點發展商品，因此再開創出「媽媽煮藝」冷凍產品線，消費者購買後只要在家透由烤箱或微波爐簡單覆熱，即可重現甜點專賣店的特殊口感，便利性十足。

另外，小7同樣也不斷引進日系甜點，像是去年引進的「北海道紅豆白玉」、「沖繩黑糖蜜蕨餅」，也創下不到2周即熱銷一空記錄。顯示在超商購買甜點，不僅便利性高，其CP值亦是考量重點，亦為業者帶來不少新商機。

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