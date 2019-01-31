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加強重要節日安全維護工作聯合慰問　黃偉哲慰勉執勤人員

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▲台南市長黃偉哲等人，晚間至新市區大營巡守隊及港口派出所慰問辛苦執勤的員警等執勤人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人，晚間至新市區大營巡守隊及港口派出所慰問辛苦執勤的員警等執勤人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲等人，1月31日晚間至新市區大營巡守隊及港口派出所慰問辛苦執勤的員警、義警、民防、義交、義消及守望相助隊等協勤人員。

台南市長黃偉哲、市警局長黃宗仁、消防局長李明峯、民治義警副大隊長張青鑑、民防副大隊長呂清海、巡守大隊長宋俊民、義消副總隊長黃崇銘等，在善化警分局長許芳毅、善化義警顧問團長黃振芳、善化民防顧問團長吳東益、善化義警中隊長陳聖元、善化民防中隊長陳建誥、善化巡守中隊長郭益成及義警民防中隊各級幹部的陪同下，慰問加強重要節日安全維護工作執勤人員辛勞。

▲台南市長黃偉哲等人，晚間至新市區大營巡守隊及港口派出所慰問辛苦執勤的員警等執勤人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年加強重要節日安全維護工作有別以往，朝精簡務實方向調，期程自1月28日22時起至2月11日24時止，為期15日，取消部分績效評比項目，避免社會民眾對春安工作存有養案、不當績效競爭等質疑，將重心擺在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作主軸上，並於民眾年節活動，加強犯罪宣導、維持交通順暢、立即回應民眾需求，強調在地化、常態化的春安工作。

▲台南市長黃偉哲等人，晚間至新市區大營巡守隊及港口派出所慰問辛苦執勤的員警等執勤人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲對維護地方治安犧牲奉獻的執勤人員，特別表達感謝之意，同時也勉勵要確實做好防制犯罪、維護交通安全及為民服務等工作。

黃偉哲時表示，年關將近，各類宵小容易伺機蠢動，民眾在防竊、防盜、防搶、防詐騙及金融機構安全等方面，必須提高警覺，別讓歹徒有機可趁，並提早向所有堅守崗位執勤人員祝賀春節愉快。

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