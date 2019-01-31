去馬祖嚇到！午餐吃1碗麵線100元「比台北還貴」　地方阿兵哥哭：都搶小7

▲近日有南部網友去馬祖旅行，感受低於10度的低溫。（圖／cresent @wikipedia 公有領域）

網搜小組／綜合報導

馬祖列島觀光資源豐富，如春節後的元宵擺暝嘉年華和4到5月的藍眼淚，近年均吸引大批民眾走訪，同時品嘗高粱、老酒、魚麵、黃魚等地方特產。不過近日就有南部網友專程前往遊覽，沒想到在小店吃飯時一看菜單驚訝根本是「台北價」，隨便一碗老酒麵線就要100元！

南部網友26日在PTT發文，表示特地到馬祖玩一趟，中午時間到一間當地有名的小吃店品嘗老酒麵線，沒想到一看菜單上的價位直接嚇到，「這根本台北物價了吧！蔥花蛋120？」

檢視網友貼出的菜單，和南部小吃店相比價位確實略高一些，如大乾麵90元、炒飯90元、炒麵90元、炒魚麵150元、蚵仔湯70元、魷魚200元、炒青菜80元、小魚蔥花蛋150元。他說，觀察一下整條街上店家都賣相近的價格，「馬祖物價都這麼貴嗎？還是我跑到雷街了？」

▲網友中午吃碗麵，卻被價格震驚了！（圖／翻攝PTT）

文章貼上網，不少曾在馬祖服役的阿兵哥說，吃飯消費是一筆可怕的開銷，「外島正常價格啦，當兵都存不到錢」、「10年前在北竿當兵，小七的食物都用搶的，因為便宜好吃」、「差不多，以前當兵物價就等於台北」、「去問馬祖弟兄，每個都帶著對奸商的恨意退伍」、「賺阿兵哥的錢啊」。

不過，也有不少網友試圖緩頰，認為離島運輸不易價格貴點很正常，「都要進口阿」、「便利商店的東西基本都比本島貴5-10（元）」、「食材運到離島的成本高」、「那邊根本沒幾家店，當然賣你比較貴」、「電器都貴500到1000了，運費」、「你去台灣漁港吃這些也是這個價喔。」

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▼他貼出小吃店價目表，並表示鄰近攤商價位差不多。（圖／翻攝PTT）