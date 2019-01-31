　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去馬祖嚇到！午餐吃1碗麵線100元「比台北還貴」　地方阿兵哥哭：都搶小7

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

馬祖劍碑，又稱馬祖之劍，位於中華民國連江縣南竿鄉（圖／cresent @wikipedia 公有領域）

▲近日有南部網友去馬祖旅行，感受低於10度的低溫。（圖／cresent @wikipedia 公有領域）

網搜小組／綜合報導

馬祖列島觀光資源豐富，如春節後的元宵擺暝嘉年華和4到5月的藍眼淚，近年均吸引大批民眾走訪，同時品嘗高粱、老酒、魚麵、黃魚等地方特產。不過近日就有南部網友專程前往遊覽，沒想到在小店吃飯時一看菜單驚訝根本是「台北價」，隨便一碗老酒麵線就要100元！

南部網友26日在PTT發文，表示特地到馬祖玩一趟，中午時間到一間當地有名的小吃店品嘗老酒麵線，沒想到一看菜單上的價位直接嚇到，「這根本台北物價了吧！蔥花蛋120？」

檢視網友貼出的菜單，和南部小吃店相比價位確實略高一些，如大乾麵90元、炒飯90元、炒麵90元、炒魚麵150元、蚵仔湯70元、魷魚200元、炒青菜80元、小魚蔥花蛋150元。他說，觀察一下整條街上店家都賣相近的價格，「馬祖物價都這麼貴嗎？還是我跑到雷街了？」

去馬祖嚇到！午餐吃1碗麵線100元「比台北還貴」（圖／翻攝PTT）

▲網友中午吃碗麵，卻被價格震驚了！（圖／翻攝PTT）

文章貼上網，不少曾在馬祖服役的阿兵哥說，吃飯消費是一筆可怕的開銷，「外島正常價格啦，當兵都存不到錢」、「10年前在北竿當兵，小七的食物都用搶的，因為便宜好吃」、「差不多，以前當兵物價就等於台北」、「去問馬祖弟兄，每個都帶著對奸商的恨意退伍」、「賺阿兵哥的錢啊」。

不過，也有不少網友試圖緩頰，認為離島運輸不易價格貴點很正常，「都要進口阿」、「便利商店的東西基本都比本島貴5-10（元）」、「食材運到離島的成本高」、「那邊根本沒幾家店，當然賣你比較貴」、「電器都貴500到1000了，運費」、「你去台灣漁港吃這些也是這個價喔。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼他貼出小吃店價目表，並表示鄰近攤商價位差不多。（圖／翻攝PTT）

去馬祖嚇到！午餐吃1碗麵線100元「比台北還貴」（圖／翻攝PTT）

ET快訊
影／撞擊畫面曝光！4歲女童「沒坐安全椅」摔飛舌裂　粗心媽嚇傻
鈕承澤嫌風水差！年前搬離清空「頂加樂園」　住市民大道1億豪宅
年終入袋準備換新機！　iPhone X 256G激降7612

關鍵字：PTT,馬祖,老酒麵線

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／不想生一次來兩個！老婆壓力大哭慘...人夫「一個決定」萬人讚翻：孩子帶財

影／尾牙辦在峇里島！員工摃龜「還有2.5萬」安慰獎　苗栗妹驚：都有8月年終了

影／「台灣掰掰」出國打卡機窗照...結局超意外　世紀騙局萬人讚爆：比廉航便宜

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

腿開佔器材10分鐘！低胸妹「健身房狂滑手機」他崩潰　網看照都笑了

網問「28歲男人」該有什麼成就？　有人買透天厝有人騎破舊125

匿名妹求救！男友威脅「死亡筆記本寫妳名字」　他一句神回…千人朝聖笑噴

電梯送往地下室白門…最猛凶宅「錦新大樓」6樓百牌位身分曝光！土地公鎮煞

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

193線熱血教師「謝爸」自撞亡！　在偏鄉27年師生慟：怎麼偷下車

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

回應家屬8訴求！交通部首度公開調查小組約談尤振仲完整音檔

阿兵哥車禍瀕死！嬤超恰「這條命不能拿」神展開　孫見證奇蹟...記到現在

老公生日！老婆豪買2萬「PS4大全套」　他一回家見8箱爽哭：忍讓是對的

最狂逆襲酸民！公視「中獎名單」超療癒　網笑噴：這公審我喜歡

去馬祖嚇到！午餐吃1碗麵線100元「比台北還貴」　地方阿兵哥哭：都搶小7

上班最後一天！尾牙抽到2萬爽爆　一開紅包驚見「老闆詐騙手法」超心碎

快訊／強度升級！大陸冷氣團快閃　北東低溫狂掉剩13度、周五有感濕冷

理財周刊／「我很老，可是我很溫柔」 樂活老頑童林茂雄

黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

蔡依林接電話爽翻：謝謝大家！　搶下「年度單曲冠軍」

男大生猥褻4女童「幼兒園僅裁罰6千」挨轟　高市教育局急滅火：停辦3年

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

搭對車過好年！台東監理站春節聯合䅲查　加強取締「白牌車」

中職主辦國際賽不穿台灣犬　可以賣CT商品

車銀優像台灣偶像劇出身男神！韓網得知本尊年紀嚇翻：竟然已40

《天空之城》廉晶雅現實老公也是醫生　照片曝光網驚：姜俊尚本人！

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

眼睛被藍光烤熟！高中生日滑手機4小時「竟得白內障」

生活熱門新聞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇..

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

22K男想吃春水堂　看菜單要花..

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬..

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大..

不想生一次來兩個！一個決定萬人..

要剪10年信用卡！客服祭出大禮..

即／23：14高雄4.9地震　..

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

網問「28歲男人」該有什麼成就..

台中27K妹想送1歲子：養小孩..

友幫吃光剩下的麵　網分析：他喜..

低胸妹腿開佔器材10分鐘！網看..

她繳破萬孝親費遭父母羞辱！弟爽..

更多熱門

相關新聞

打工妹脫口4字慰問　餐廳店長暴怒：沒教養

有禮貌是基本禮儀之一，所以大部分的小孩從小就被教導要常說「請、謝謝、對不起」。一名男網友表示，他的女友在連鎖餐廳打工，「她在拜託店長幫忙訂貨的時候，最後說了一句『店長，勞煩妳了』」，沒想到卻被怒批「沒教養、不懂禮貌」。其他人紛紛看傻「好奇怪的店長」、「這店還是趕快離開好」。

東區開髮廊　房租暴漲18萬→27萬

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

女友討紅包！他po文求助...網揭2招解決

35歲年薪70萬不想活：同學年薪2倍娶水某

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

不想生一次來兩個！一個決定萬人讚翻

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面