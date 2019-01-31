陳筱諭向「扁媽」拜年　小魚決心力抗「韓流、新潮流」

▲台南市第二選區立委參選人陳筱諭，偕同母親前台南市議員郭秀珠，前往阿扁總統官田老家，向「扁媽」拜早年，並表達力抗「韓流、新潮流」的決心。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委參選人陳筱諭，31日下午偕同母親、前台南市議員郭秀珠前往阿扁總統官田老家，向「扁媽」拜早年，面對藍綠兩黨挾擊下的陳筱諭表示，她有在地台南人正港台灣派的支持，一定能力抗「韓流、新潮流」，獲得最終勝選！

郭秀珠說：「扁媽常講，我就像她的女兒一樣，而每年的大年初一，我一定都會來跟扁媽拜年，但是今年比較特別的是，自己的女兒要投入立委補選，怕春節期間太忙，所以先來跟扁媽拜個早年，順便帶來扁媽最愛吃的虱目魚肚和土魠魚給扁媽嚐鮮」。

今年高齡92歲的扁媽，因郭秀珠母女的到訪顯得精神奕奕，對於陳筱諭的參選，扁媽說，小諭是她從小看到大的孫女，當然會關心，也會支持她啊！雖然官田不在選區內，但還會幫忙拜託隔壁麻豆庄頭的親戚，要大家3月16日記得去投票給小諭！

對於有人不斷透過側翼攻擊陳筱諭分裂綠營選票一事，陳筱諭強調，一個政黨完全被派系把持，為了奪權，排除為台灣人民打拼的在地年輕人，才是撕裂台南家鄉人的感情。她對台南的愛，就像她與媽媽對扁媽的愛一樣，不會因為家人的權位變化而有所改變，這就是台灣人的「惜情」。

陳筱諭再次強調，這次選舉遭遇到兩股強大的勢力挾擊，一股是綁架了民進黨的「新潮流」，一股是國民黨從高雄北上助選的「韓流」，不管這兩黨來襲力道多強，她都不怕，因為她有勢力最龐大的「正港台灣派」支持，在地台南人思變改革的民心是她最大的靠山，讓她更有信心逆流而上，突破藍綠雙流夾擊，打贏這場選戰。