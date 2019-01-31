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社會 社會焦點 保障人權

春節9天連假擠爆觀光熱點　把握「4項原則」安心過年

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▲六合國際觀光夜市。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

▲春節出遊要注意身邊扒手、酒駕以及行車安全。（圖／跟著左豪吃不胖提供）

記者邱中岳／台北報導

農曆春節的9天連續假期即至，舉凡從傳統市場到貴婦百貨，幾乎都是出遊民眾，但這可能就成為「嫌犯下手的目標」，另外開車出遊時，應注意避免喝酒以及開快車，以免好好一個年除了讓自己荷包失血，也容易造成自身以及他人的意外。

注意小偷就在你身邊

而警方在此也呼籲，最近外國人士來台偷竊案件層出不窮，且平時都是群聚型犯案，透過互相掩護照應，將到手的贓物由另外一人帶走，且通常都透過大賣場、傳統市場或者監視系統較薄弱的地方行竊。

警方指出，年節期間因人潮眾多推擠，民眾應該要保護自身財物。且外國人來台犯下竊盜案後，隨即逃離出境，著實也讓警方相當頭疼。

▲▼捷運世貿站湧入跨年人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾搭捷運、逛街期間都應該隨身顧好自身財物，以免成為宵小鎖定的目標。（圖／記者湯興漢攝）

而對於交通便利性極佳的捷運，警方也認為是扒竊集團的熱門首選，警方表示，曾經就有名越南籍女子來台，專門搭捷運針對捷運族下手行竊，甚至專挑有雙連、中山以及士林等3大市場都經過的捷運線下手，來台15天就取走5萬多元現金，並馬上搭機出境。

所以民眾如果有到台北101、忠烈祠、各大夜市以及年貨大街等地點，一定要注意自身財物，另外，因為過年人擠人也容易成為嫌犯鎖定的目標。

▲▼行政院消保處公布市售酒測器抽查結果。（圖／記者曹悅華攝）

▲警方呼籲春節期間，喝酒不開車、開車不喝酒。（圖／資料照）

提領現鈔要注意

還有記住才不露白，過年難免小賭怡情、除夕夜發紅包等，所以身上都會提領超乎大筆金額，警方也呼籲民眾如要提領鉅款可以透過警方協助護鈔，平時也要小心以免遭搶。

酒駕風險要降低

過年最熱鬧的就是尾牙以及春酒，許多公司行號都會舉辦，但切記不能開車貪杯，因為酒駕不僅是害人又害己，警方也提醒，因為酒測標準已經降到0.15毫克，所以前一晚上喝太晚，也應該要休息到退酒後才能出門。

測速照相要小心

許多民眾過年假期會選擇出國旅遊，但近年因旅遊價格飛漲，也有一部分民眾喜歡開車自助旅行，所以開車出門時除了注意自身安全不要酒駕外，也應該注意不要開太快，以免被固定測速照相桿「閃」一下，荷包就準備大失血。

警方表示，掌握以上幾點基本上就可以安心過好年，希望民眾也能夠把持自身原則，以免造成自己以及他人的困擾。

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關鍵字：春節,連假,竊盜,捷運站,酒駕,測速照相機

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