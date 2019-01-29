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新潮流不讓韓國瑜當副市長？王世堅：柯P為綠出賣算什麼朋友

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▲柯文哲、韓國瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲柯文哲、韓國瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）

政治中心／綜合報導

針對台北市長柯文哲表示曾請來高雄市長韓國瑜擔任北市府顧問，台北市議員鍾小平29日透露柯文哲過去曾想找韓國瑜擔任副市長，卻因民進黨反對而作罷。對此，頭號「柯黑」台北市議員王世堅砲轟柯文哲是為了民進黨新潮流出賣韓國瑜，韓國瑜只是不願點破，並希望柯不要再消費韓國瑜。

柯文哲19日在電視台專訪時表示，當時韓國瑜自行請辭北農總經理職務，是他親自請韓來擔任市府有給職顧問。鍾小平針對此事再爆料，他表示，當時整個市議會都在流傳，柯有意請韓國瑜擔任台北市副市長一職，但在民進黨的壓力之下，此事只好作罷。

對此，王世堅砲轟，柯文哲的自白剛好證明是柯先放棄韓國瑜，這是柯文哲出賣韓國瑜在先，不論柯文哲是不是受到新潮流的政治壓力，「都出賣了韓國瑜不是嗎？這樣算什麼領導人，算什麼朋友？」

王世堅也質疑，柯文哲難道真的無法承受政治壓力嗎？事實上，在議會有更多人認為被稱做「地下市長」的市政顧問蔡壁如應該走人，面對這些壓力，「柯文哲怎麼不讓蔡壁如走？」

對於柯文哲與韓國瑜的關係，王世堅表示，當時柯文哲可能有邀約韓國瑜去當副市長，有這個打算，但韓國瑜一定會拒絕，因為韓國瑜對人有相當的看法，他心裡對柯文哲應該瞭若指掌，否則柯文哲早就拿出來嚷嚷了。

他強調，韓國瑜只是不去點破柯文哲，也已經多次婉拒柯文哲的邀約，幾乎不跟柯文哲見面，所以柯文哲應該識趣，「不要再消費韓國瑜」。

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關鍵字：柯文哲,民進黨,新潮流,韓國瑜,王世堅

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