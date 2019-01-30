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謝龍介若輸掉補選代表「韓流告終」？　網揭翻盤民進黨慘況

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▲ 韓國瑜表示，將抽出時間「合體謝龍介」，為他這次的立委輔選助攻。（圖／東森新聞）

政治中心／綜合報導

台南市立委補選，國民黨派出謝龍介迎戰，儘管有一定的知名度優勢，不過由於台南屬與「全台最綠」的選區，要取得一席顯然有難度。近日有網友在PTT分析，基於過去的交情，高雄市長韓國瑜應該會全力支援謝龍介這次的輔選，萬一最終謝龍介落選，或許意味著「韓流」即將告終？不過若能翻盤，2020年民進黨不是只有災難能形容，搞不好都會滅黨。

謝龍介這次受到國民黨徵召參選台南市第2選區立委補選，韓國瑜曾提到，自己去年九合一大選時情況艱難，當時謝龍介替他站台，幫了他許多忙。現在謝龍介投入台南立委補選，若要將綠地變藍天，無疑是一場硬戰，因此一定會排出空檔，去為謝龍介助攻。

網友Carmelo3稍早則在PTT發文提到，前行政院長賴清德跟行政院副院長陳其邁都已經表示會力挺民進黨提名的郭國文，不過謝龍介現在可說是藍營在台南的第一天王，就連拿全台議員出來比，恐怕也只有王世堅的知名度能比他高，「謝龍介敢從天龍區海安路直接跳到台南縣最綠的地方來挑戰，大概是想趁著『韓流』來試試水溫，順便為未來的市長之路練兵。以韓國瑜跟謝龍介的交情，這次韓國瑜應該是會全力輔選，或許還有一拚的機會，然而要是最後以慘敗收場，這是否就代表天氣回暖，韓流告終？」

▲網友認為，謝龍介目前可說是藍營在台南的第一天王，知名度也只有王世堅能比他高。（合成圖／記者林悅翻攝、蔣婕妤攝）

不過，從前兩屆立委選舉數據分析可以看出，2012年立委選舉中，民進黨的黃偉哲得票率為68.08%；國民黨的周賜海則為29.61%。2016立委選舉中，民進黨的黃偉哲得票率達76.47%；國民黨的黃耀盛僅只有18.67%。

另一名網友omanorboyo也分析，從已經結束的第一波補選結果來看，這次投票率台北為30%，台中則是25%。這樣的情況下，如果台南真的要翻盤，難度比高雄還要高。甚至有人直言，「真的翻盤的話，那民進黨2020年不是只有用災難來形容，我看搞不好都要被滅黨了。」

其他網友也在底下回應，「那個區連韓粉都不會有」、「這根本挖到地心都是綠的吧，輸了不是很正常嗎，贏了民進黨就要收了吧」、「不可能輸的，想太多」、「之前有76%！我覺得投降比較快」、「攸關賴清德顏面以及2020的門票保衛戰，民進黨必定會使出全力，龍介危險啊」、「這席立委絕對是選到、殺到見骨，這席輸了對民進黨還得了，動搖黨本」、「這區是綠到發亮，能夠把票數差距拉近期時就已經算贏了」、「拚看看才知道，高雄一役後堅信沒有不可能翻盤的」。

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關鍵字：謝龍介,韓國瑜,韓流,台南,立委補選,郭國文,賴清德

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