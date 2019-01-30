韓國瑜助攻台南！年後「合體謝龍介」突圍補選　一通電話神救援

政治中心／綜合報導

台南市議員謝龍介披戰袍力拼「全台最綠選區」，選情不容樂觀。高雄市長韓國瑜深有同感，不僅深夜致電表達關切，還承諾年後會幫忙站台輔選，與謝龍介台南合體，盼能翻轉綠營鐵票倉；目前已確定兩人將在2月24日同台。

台南第二選區立委補選3月正式登場，各陣營都緊鑼密鼓加緊衝刺。其中民進黨參選人郭國文實力堅強，與脫黨參選的陳筱諭、謝龍介看似形成「三雄鼎立」，但實際卻很難說。

▲台南第二選區選情激烈，有機會出現「三雄鼎立」的局面。（圖／東森新聞，下同）

謝龍介日前表示，台南第二選區立委有14區，以農漁民居多，可以說是「綠得出汁」，而且陳水扁競選總統時，連戰在這區某個里1000多張選票裡面只拿到7票，全台最綠選區之名可說是當之無愧。

謝龍介分析，從台北市補選結果來看，白色力量未真正崛起，綠營基層實力還是很堅強，目前台南第二選區雖有分裂情況，但還是很綠，倘若白色力量真的能在台南崛起，形成三足鼎立之勢，或許藍營就有機會一戰。

謝龍介說，許多鄉親朋友每次一見到他就問「韓國瑜什麼時候才來台南」，但他知道韓國瑜每天都很拚，常為了市政忙得不好開交，所以一直等著。如今韓國瑜願意主動站台，他點滴在心頭，目前雙方已敲定今年2月24日在台南合體。

謝龍介表示，他抱著置之死地而後生、破釜沉舟的決心，要爭取農民、漁民、勞工支持，讓鄉親知道他跟國民黨有心改善生活現狀，如此一來就有機會趁民進黨執政不佳，一舉將這席立委拿下；若勝選的話，國民黨在2020大選就有機會了。