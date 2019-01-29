郭國文主張善新鐵道走高架　陳筱諭：要來騙選票？

▲郭國文（左二）偕同林志展等人，提出加速爭取新市鐵道高架化經費匡列與儘速動工，並加碼在善化段也爭取高架化，以利打通新市善化地區交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化新市區因鐵道阻隔的交通問題，是地方居民共同注重的議題，台南市立委參選人郭國文1月29日偕同議員林志展、李偉智以及陳碧玉團隊共同召開記者會，提出政見紅包，盼加速爭取前瞻計畫之新市鐵道高架化之經費匡列與儘速動工，並加碼在善化段也爭取高架化，以利打通新市善化地區交通。

郭國文與議員林志展、李偉智、陳碧玉之助理，特別選在新市區最大的平交道口召開記者會，凸顯當地交通問題。郭國文表示，目前在新市區有中正路、光華街、南昌街、民族路、大營村等五個平交道，尤其中正路平交道鄰近新市火車站，又是交通要道大路口，用路人常要等候火車通過多時，相當不方便，也隱藏許多危機。

郭國文表示，為解決鐵道、平交道阻隔交通的問題，過去在議員任內即極力爭取台南鐵路立體化往北延伸，之後獲得交通部通過，並於2017年列入前瞻計畫。然而前瞻計畫經費僅匡列永康段而已，新市高架化經費仍未有下文，善化段也僅規劃平面改善而易。因此，將來若有機會進入立法院，將直接爭取加速編列預算執行，並加碼在善化段也爭取高架化，以利打通新市善化地區交通。

郭國文說，當時議員任內爭取鐵路立體化向北延伸，是以整個大台南縣市縫合為考量，甚至挨家挨戶推動連署，同時向市民詳細說明。而當時也瞭解重大建設計畫，也是需要中央的規劃與經費支援，因此參選立委就是希望能更快速地為市民大眾爭取相關的建設與經費。

▲陳筱諭指出，同樣的鐵路立體化建設，有人在別的選區參選時說一套，落選跳槽到別的選區再參選，又編出另一套！政治人物不該一路開支票騙選票。

台南市第二選區參選人陳筱諭則說，又見政見大紅包？還要再開多少支票來騙選票？有競選對手自稱提出政見大紅包，說要進國會爭取前瞻計畫預算、要為善化區爭取鐵路高架化。對此，陳筱諭表示，台南很多鄉親都知道，有人在參選「新豐區」立委初選時，就只提「鐵路地下化延伸永康、新市高架化」，從不關心善化區交通；如今跳槽參選曾文溪區立委，才又提出善化區鐵路高架化，這種毫無前瞻性，只會一路開支票、騙選票的政客手法，已經傷透台南人的「心」。

陳筱諭說，大家都知道台南鐵路立體化延伸善化是台南市政府爭取多年的交通建設，各級民代更是透過各種管道向中央爭取預算，實在没必要一遇上選舉就急著收割攬功。

陳筱諭指出，鐵路立體化延伸至善化的預算早已匡列，未來各縣市民代一定全力爭取自家的預算優先編列執行。按現今立法院藍綠兩黨惡性競爭局勢，派系立委只能聽命行事，完全没有爭取地方人民權益的主控權。少數無黨籍委員將成為左右議事結果的關鍵，這將是她未來進入國會後，可為台南鄉親爭取權益的最大優勢。

陳筱諭指出，台灣已經進入老人化社會，應該及時提出相對應的老人政策。所以，她主張65歲以上老人健保免費，由政府全面補助，就是希望同時達到減輕上班族負擔長輩的健保費，同時又讓退休老人健康獲得保障。陳筱諭強調新世代青年問政是「講真話、做實事，改革就要玩真的！」；還在開支票騙選票的滿清觀念老政客，早該被台南鄉親放生了！