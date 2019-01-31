林金連抗爭保護黎明幼兒園　事件始末看這裡

▲黎明幼兒園因為被劃進市地重劃自辦重劃範圍，面臨強拆命運。（圖／翻攝自《黎明幼兒園保留行動》臉書粉絲專頁）

記者李忠憲／台中報導

黎明幼兒園拆遷事件未平！園長林金連繼日前騎腳踏車撞前台中市長林佳龍座車後，31日在總統府前自殘，以激烈手段表達不滿訴求。而黎明幼兒園為何爭議不斷，令外界好奇。

占地1800多坪的黎明幼兒園，1976年由園長林金蓮及其父親一起成立，2001年林金連繼承幼兒園2500萬元債務，土地雖是他名下，但代書疏漏未做地上建物保存登記，建物未登記合法也變成7兄弟姊妹共有。

▲▼黎明幼兒園的林金連園長。（圖／翻攝自漂浪島嶼、高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會）

林金連為清償債務，2002年以每坪4萬元賣掉西側600坪農地，2004年更將幼兒園住宅區土地過戶給張園長，為的就是避開家產風暴，2006年再賣出其他土地，讓他的兄弟姊妹有屋無地。

2006年，幼兒園所在處規劃黎明重劃區，由長億集團2009年成立重劃會，因為面積有186公頃，事關2600位地主，成為全台自辦重劃使上面最大的都市計畫案。

重劃會疑似為了符合過半地主同意就可強制重劃規定，利用戶籍遷入將地主人頭灌水過半。林金連不願加入重劃會，但其手足卻不認同，最後出現林金連等2人不願拆，其他5人願拆屋拿補償金的情況。另外，持有土地的張園長雖站在林金連這一方，但重劃會質疑張園長原持有600多坪，原位置分到330多坪，是重劃前51%，已取得應有分配，林要求幼兒園全保留不合理。

由於雙方沒有共識，重劃會2009年提出拆除地上物訴訟，一、二、更一審重劃會均敗訴，2016年更二審卻逆轉勝。法官認為，又啽元若對台中市政府當初重劃五帝而成立重劃會有質疑，應提出行政訴訟。重劃會尚未被法院撤銷前，其所進行公共工程如欲地上物就應依法拆除，判幼兒園須在同年11月拆屋。

由於各界聲援，台中市政府多給他們半年協調期。2018年9月11日更三審宣判，黎明幼兒園再敗訴，理由與更二審相同。

林金連與聲援團體開始陸續到台中市府抗議潑漆，他也發生數次消失事件，甚至在2018年11月，騎腳踏車逆向衝撞林佳龍座車。

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