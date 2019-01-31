直擊《怒海潛將》「高壓氧多人艙」　醫：會救人捷運車廂

▲高壓氧治療艙裡頭有消防設備跟電視，像極捷運車廂 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄81氣爆受傷的消防員或是之前台北八仙塵暴受到嚴重燒燙傷的病患，不少人送到國軍高雄總醫院左營分院救治，其實左營分院裡頭配備有高壓氧艙治療，不過很多人對高壓氧艙相當陌生，現在左營分院不但引進多功、多人的高壓氧治療艙，還特別開放給媒體記者拍攝，首度呈現在鏡頭前面，原來所謂的高壓氧艙像極了捷運車廂。

國軍高雄總醫院左營分院醫師曾為世表示這次呈現在媒體記者鏡頭前的「多功高壓氧治療艙」，是院內最新引進的機器，跟過去不一樣的特點就是增加了電腦的操作系統，可以更確保病患在艙內的安全性，曾為世說：「可以讓操作人員更精準微調，密集監控艙內氣體比例跟消防監控」。

▲新款高壓氧治療艙「電腦操作控制」，可以更精準掌握氣體狀況，讓病患療程更加穩定。（圖／記者吳奕靖攝）

高壓氧艙主要是對於受傷組織、血管增生、感染控制以及一氧化碳中毒有明顯治療效果，是將病人放在高壓艙內透過加壓並維持在2.5絕對大氣壓下，讓人經過頭上戴的氧氣面罩吸百分百氧氣，以提高血中含氧濃度，改善組織缺氧及促進傷口癒合，並且增加白血球殺菌能力，以提高治療目的，所以艙內氣體比例的控制就相對重要。

這款新型高壓氧艙配有電腦操作系統，透過電腦監控對於患者的治療安全以及精準性就更能穩定掌握，而且艙內還配有電視，一走進去高壓氧艙內就能夠看到兩排座椅，就像極了捷運車廂，不過高壓氧艙內的電子儀器都得經過壓力測試才能置放在裡頭，有了電視、廣播系統可以協助病患分散注意力，曾為世醫師強調：「人在新的環境下，第一次做都會有點怕怕的，現在透過聽廣播、看電視，甚至可以攜帶自己喜歡的光碟片，就能協助病患忘卻緊張，增加在裡頭的舒適度」。

▲透過這個艙口，可提供病患血糖補給，避免造成低血糖情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

國軍高雄總醫院左營分院過去已經有一部多人高壓氧艙治療機，可以提供18個人治療，現在再增添這部新型高壓氧艙治療機，也可以一次提供12個人的治療，加起來等於可以一次救治30個病患，所以對於重大集體公安意外造成燒燙傷、或是發生潛水員集體發生潛水夫病的救治，將提供強而有力的救助療程。