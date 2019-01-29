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捷運忠孝復興.西門站廣告富創意！　年節應景超吸睛

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▲捷運忠孝復興站是台北捷運重要的轉運點之一，最近出現深具特色的廣告。採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者謝婷婷；圖／記者謝婷婷攝）

▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝）

▲捷運忠孝復興站是台北捷運重要的轉運點之一，最近出現綜藝天王-吳宗憲穿著喜氣紅袍的廣告，超級吸睛。

記者李彥慧／台北報導

捷運忠孝復興站是台北捷運重要的轉運點之一，最近出現許多充滿特色的廣告，像是綜藝天王-吳宗憲身穿喜氣紅袍來拜年，以及農曆新年超應景的RE紅包和Dior香氛，另外西門捷運站也可以看到深具創意的廣告，立刻吸引民眾目光！

▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼超應景的RE紅包和時尚的JOY by Dior香氛廣告。

▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝）

RE行銷部經理黃琮翔表示，RE紅包免綁信用卡，只要在結帳時打開APP登入，就能立即獲得4%現金回饋，而且重金禮聘，7位數字邀請藝人林美秀來代言，在捷運廣告上利用有趣的口號，讓大家知道RE聯盟店家是遍布在各行各業。

黃琮翔提到，這次廣告上刊後下載量很明顯成長，當日下載就創下3萬4千人次，在RE會員與RE聯盟店家成長數上升之後，會員有更多想去做消費的地方，更能直接領取現金回饋，進而帶入客源，帶動聯盟店家營業額的成長。

▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝） ▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝）

▲還有麗星郵輪和電影艾莉塔的廣告版面，都讓捷運站變得煥然一新。

而在文湖線轉往板南線的手扶梯旁，還能看到時尚又吸睛的JOY by Dior香氛廣告。Dior公關暨傳媒經理陳懷萱談到，忠孝復興站其實是全台北市捷運運量數一數二的地方，剛好隔壁又有Sogo兩個Dior重要的櫃點，情人節的檔期前，在交通要道設置廣告，能做為大家去購物前的提醒，JOY BY DIOR香氛都可以在Sogo買得到。

▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝） ▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝）

▲西門站的月台上能看到人氣扮手禮-快車肉乾和手遊-宮廷計的廣告。

陳懷萱也說，這瓶香水是專業調香師描繪出來，就像把光的味道引領出來的感覺。在捷運設計部份，壁貼上使用明亮的感覺去突顯TVC所傳遞出溫暖的女性特質。另外忠孝復興站上，還有麗星郵輪和電影艾莉塔廣告版面，都讓捷運站變得煥然一新。

▲台北捷運廣告創意無限 豐富有趣翻轉印象。（圖／記者謝婷婷攝）

▲AirAsia的廣告，讓來往遊客映入眼簾。

而在捷運西門站也出現深具創意的廣告版面，在西門站的月台上能看到人氣伴手禮-快車肉乾和手遊-宮廷計的廣告，再往人潮聚集的六號出口走，還有AirAsia的廣告讓來往遊客映入眼簾，增加出國遊玩的想法，各式各樣創意廣告除了加深大眾對品牌印象和喜愛度，更徹底改變捷運站舊有面貌！

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關鍵字：捷運,忠孝復興,西門,廣告

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