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黃重諺批「不健康的問政態度」　羅智強反擊：腦袋有洞？

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▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者季相儒攝）

▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強於27日指稱總統府秘書長陳菊於高雄氣爆期間，以「代位求償」方式規避國賠責任，讓災民錯過國賠時效、放棄國賠。對此，總統府發言人黃重諺回應，與其做這些不實指控，不如加快對各項市政的了解。羅智強也於28日發文反擊：「我是台北市議員就不能評論高雄氣爆？這位總統府發言人的腦袋是有洞嗎？」

羅智強於27日引用PTT網友Makubex82的文章，指控陳菊用善款請的律師，最大的任務是讓災民簽下「代位求償」，讓災民誤以為「接受代位求償，就不可以提起國賠」，雖然後來高雄地院表示，「災民並不會因為簽下代位求償，就放棄了向高市府提起國賠的權利」，但那時國賠時效已過，希望陳菊給高雄一個交代。

▲羅智強臉書批高雄氣爆。（圖／翻攝自羅智強FB）

▲羅智強批高雄氣爆。（圖／翻攝自羅智強FB）

27日稍晚，羅智強再引用一位自稱是負責高雄氣爆案律師事務所PTT網友ryan21100879的貼文，PTT一文指出「一直都有提醒高雄市府國賠時效的問題」，因此羅智強質疑，就連得標的律師，當初都一再向陳菊市府提醒，這樣欺騙災民，會讓災民拖過國賠時效、無法求償，「可是陳菊市府完全無動於衷，就是要用善款來洗災民的腦」。

▲羅智強臉書批高雄氣爆。（圖／翻攝自羅智強FB）

▲羅智強批高雄氣爆。（圖／翻攝自羅智強FB）

羅智強連發兩篇文指控陳菊對高雄氣爆案的處理方式，對此，總統府發言人黃重諺表示，代位求償計畫不僅可讓受災民眾在最短時間內拿到善款慰助金，也能及早拿到來自於代位求償的法律賠償金，得以儘速重整家園，並批評羅智強這是「不健康的問政態度」，「與其做這些不實指控，不如加快對各項市政的了解，才是對選民負責的態度」。

針對黃重諺的回應，羅智強28日以「天下事，天下人皆得評之！」為開頭反擊，說：「我是台北市議員就不能評論高雄氣爆？這位總統府發言人的腦袋是有洞嗎？要不要我這個『前總統府發言人』教教你，什麼叫做「言論自由」？」

羅智強接著回應黃重諺批評他「不健康的問政態度」一說，他表示民進黨應先開除「不健康」的王世堅，並直接對陳菊喊話，認為「與其扯什麼『不健康』，應直接、明白、勇敢地告訴大家，羅智強説的哪一點不是事實？」最後再補一槍，「如果連承辦律師都提醒災民會因此延誤國賠時效，而高市府仍執意要做，這不是欺騙災民，什麼是欺騙災民？」

▲羅智強臉書批高雄氣爆。（圖／翻攝自羅智強FB）

▲羅智強批高雄氣爆。（圖／翻攝自羅智強FB）

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關鍵字：高雄,氣爆,國賠,羅智強,陳菊,黃重諺

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