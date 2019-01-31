友幫吃光「剩下的麵」說12字！她想問兩種可能　網分析：他喜歡妳

▲原PO想問「通常男生會只是不想浪費食物，去吃女生剩下的食物嗎？還是有好感的才會？」（圖／示意照）

網搜小組／綜合報導

男生對女生說這12個字有曖昧嗎？一名女網友麵吃不完，被一名男生朋友看到叫她吃掉，「我說吃不下，他就拿起來吃光光。」她列出2種可能請問大家意見，第一，不想浪費？第二，對特別的人才會這樣？她好奇說，「男生就算餓，是誰吃剩的都可以吃嗎？」有人分享自己的經驗，「想當初我也為一個女孩吃剩下的牛肉炒麵，現在她已是我老婆。」

原PO今天（31日）在「爆怨公社」臉書社團說，「通常男生會只是不想浪費食物，去吃女生剩下的食物嗎？還是有好感的才會？因為我覺得我們沒什麼曖昧，他有這個舉動讓我嚇一跳。」

原PO表示，「他平常對我講話很不客氣且愛虧我，打鬧那種朋友，說請我吃飯也說只能吃1、200的。吃完他說『妳要多吃點，不然抱起來太瘦』，這句有曖昧嗎？我聽到有點嚇到，還是他的意思是『我未來的男友』抱起來會太瘦？」

▼有網友認為，原PO的友人應該對她有好感。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

對此，有網友問「他沒女友？跟妳很好嗎？曖昧？」原PO回答「他沒女友，跟我是打鬧朋友，就是互虧互噹互酸那種。我感覺沒曖昧，因為他有過講話尖酸刻薄到我認真生氣，但他馬上打來很緊張的認真道歉，說以後不會這樣了，算是有在意我。」該網友看完認為「那算他喜歡妳」。

也有男生分析，原PO的友人應該對她有好感，加上還沒吃飽不想浪費食物，「我以前也常幫女同學吃沒吃完的，重點是自己不用點太多，又可以吃飽。但前提是有好感啊，不然那可是有唾液的耶？女神的唾液都是甜的。」

其他人則有不同看法，「想當初我也為一個女孩吃剩下的牛肉炒麵，現在她已是我老婆」、「不喜歡對方不會把她吃剩的東西吃掉吧，這樣吃很多口水耶」、「不一定的，我有一個好朋友也是這樣，單純就是朋友而已」。