一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

許多家長都曾在社群網站分享，幼兒洗澡或「三點全露」等影像，而此舉恐成為孩子成年後的「數位惡夢」。知名婦產科醫師蘇怡寧今（22）日發文提醒，網路具備強大的記憶力且難以徹底撤回，這些紀錄一旦公開，即可能在未來演化為數位霸凌，嚴重影響孩子的升學、社交與個人尊嚴。

父母心情能理解 但網路的記憶力令人毛骨悚然

蘇怡寧直言，看到孩子洗澡時可愛、天真的模樣，確實會讓父母感到療癒，也會忍不住想留下成長紀錄，與親友甚至全世界分享；不過，應該要思考哪些畫面只屬於家庭，而不該成為公開內容，當家長將孩子「三點全露」的照片、影片上傳網路時，其實等於替孩子簽下了一份「終身無法撤回的公開契約」。

蘇怡寧提醒，網路是有記憶的，而且記憶力好到令人不寒而慄。不論事後刪文或設為私人，只要曾經公開過，就可能被截圖、備份、轉傳，甚至流落到完全無法想像、也無法掌控的角落，這就是所謂的「數位足跡」。

換位思考孩子的未來 預防潛在的數位霸凌

蘇醫師進一步提出「換位思考」的觀點，呼籲家長想像孩子長大成人後，在求學、談戀愛或關鍵人生時刻，若發現自己兒時的裸露影像曾被成千上萬的人閱覽，甚至仍在網路流傳，將產生深刻的羞恥感。

他直言，許多傷害並非僅來自陌生人，更多時候可能源於未來同儕的一句玩笑或惡意截圖，這對青少年時期的心理發展，是極具殺傷力的。

「我們現在覺得的可愛紀錄，對未來的孩子來說，很可能是一場揮之不去的數位霸凌。」蘇醫師強調，幼兒目前尚不具備為自己隱私發聲或拒絕被拍攝的能力，因此這份保護責任全然落在父母肩上。同時，他認為，孩子的身體不應被視為獲取按讚數、留言或流量的素材。

法律觀點與兒童權利：隱私權非父母附庸

根據聯合國《兒童權利公約》（CRC）第16條規定，兒童之隱私、家庭、住家或通訊不應遭受非法或任意侵害。台灣《兒童及少年福利與權益保障法》亦強調，任何人不得對兒少有騷擾、霸凌或其他不正當之行為。

