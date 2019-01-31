影／大掃除戰力100%！「進模型房掃一眼」他秒關門　留言驚曝：價值2台車

網搜小組／綜合報導

許多人這兩天都開始著手要大掃除，有時候明明幹勁十足，但一起身看到房間，秒讓人退縮。一名男網友表示，他充滿戰鬥力的將房門打開後，一眼掃過後就「默默關上房門」，並附上第一人稱視角的照片，讓網友看到直呼「這會昏倒」、「這間花了幾百萬」、「如果是我，我也是默默關上」、「正港男人的房間」。

▲這……先去打掃別間好了。（圖／翻攝自爆廢公社）

「過年大掃除了啊～～～」一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，他戰鬥力十足的打開房門後，只「一眼掃過」，就默默地又關上房門。他還貼出2張照片，只見房間裡擺滿各種模型公仔，從桌面到櫃子都是，其中有許多經典動漫，像是鋼彈、航海王、小丑女、神力女超人、蝙蝠俠、變形金剛、艾涅爾、忍者龜等等。

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▲▼原PO的收藏相當壯觀。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人也忍不住驚呼「好壯觀哦」、「我的天兒呀……這間半夜應該會很吵吧」、「索隆神物啊」、「七顆龍珠湊齊了，想要什麼就有什麼」、「hot toys 的應該最貴吧」、「有神。快拜。正港男人的房間」、「你需要玻璃展示櫃，快來訂做」、「是我～也是默默的關上門，等明年再說了」、「整間都么壽貴的」。還有網友開玩笑問「有1台車的錢了吧」，原PO則回「我看應該有2台」。

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