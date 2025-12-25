　
生活

高雄飯店化身溫暖驛站！邀弱勢孩童吃大餐　用愛點亮聖誕夜

▲▼高雄飯店在聖誕佳節舉辦公益活動。（圖／業者提供）

▲高雄漢來飯店邀請小朋友到大廳報佳音。（圖／業者提供）

記者許宥孺／高雄報導

聖誕節不僅是歡慶的時刻，更是傳遞溫暖的季節。為了讓孩子有溫馨的聖誕節慶氛圍，高雄承億酒店、H20水京棧酒店、翰品酒店、漢來飯店在佳節期間透過不同形式的公益活動，將愛與關懷送進社區，讓弱勢族群也能感受到節慶的幸福。

▲▼高雄飯店在聖誕佳節舉辦公益活動。（圖／業者提供）

▲承億酒店攜手在地慈善家，邀請近百位小朋友享用聖誕大餐。（圖／業者提供）

承億酒店今年攜手高雄孫姓慈善家，邀請「勵馨基金會路得學舍」、「山地育幼院」及「紅十字會育幼中心」近百位孩子登上26樓「貳陸日全食」Buffet，在港灣美景相伴下享用豐盛餐點。活動尾聲更準備畫筆與畫本公益禮盒，鼓勵孩子用色彩描繪生活、描繪未來。

▲▼高雄飯店在聖誕佳節舉辦公益活動。（圖／業者提供）

▲H2O Hotel與社會局合作，邀請弱勢家庭兒童享用西餐。（圖／業者提供）

H2O Hotel二度與社會局合作，今年邀請30位來自經濟弱勢家庭的成員，一同享用Ripple西餐廳的美食，享受溫馨的親子共餐時光。飯店希望透過共享餐桌的力量，讓每個家庭在節慶裡都能被看見、被支持。

高雄漢來大飯店在昨日平安夜邀請樂仁幼兒園28位小朋友走進飯店大廳報佳音，童聲歌唱結合祝福互動，為旅客帶來溫暖且具意義的節慶活動。特別的是，飯店在「漢來熊」繡上每位小朋友的名字，象徵每一份祝福都是獨一無二的存在，成為孩子無可取代的回憶。

▲▼高雄飯店在聖誕佳節舉辦公益活動。（圖／業者提供）

▲高雄和品酒店打造有氣味的聖誕樹。（圖／記者許宥孺攝）

高雄翰品酒店今年與邁入120週年的明星花露水合作，打造全台第一顆有氣味的聖誕樹，「乖寶貝幼兒園」小朋友更利用回收噴氣瓶製作環保聖誕掛飾，成為這大廳聖誕樹的特色。飯店即日起至明年1月4日推出「把思念寄給遠方的朋友」香氛明信片企劃，民眾可拿取紀念明信片，寫下祝福後噴上香氣、投入郵筒，飯店將於活動結束後寄出，將旅人的思念寄送到另一端。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅 雙北族狂湧搶卡位

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

全台最大里高雄市左營區福山里，里內人口多達4.5萬人，導致里長疲於奔命。高雄市民政局今年推動里鄰編組調整，包括福山里外，人口數排名第二、三多的龍水里、菜公里以及人口數較少的左營區8里，也一併納入分割或裁併，共7區21里將於明年7月1日正式調整。

信義鄉羅娜27米聖誕樹點燈歡度平安夜

捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚　環保局開罰

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

